حكم الصلاة في أوقات الكراهة .. الافتاء توضح

الصلاة في أوقات الكراهة.. تعد الصلاة من أعظم العبادات في الإسلام وأحد أركان الدين التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومع ذلك، فقد حدد الشرع الإسلامي بعض الأوقات التي يُستحب فيها الامتناع عن أداء الصلاة، وهو ما يعرف بأوقات الكراهة.

وقد بينت الأحاديث النبوية الشريفة هذه الأوقات، وحددت الحالات التي يجوز فيها الصلاة في هذه الأوقات الاستثنائية، في هذا التقرير.

يقدم موقع الموجز توضيحاً لـحكم الصلاة في أوقات الكراهة وفقاً لما ورد في فتاوى دار الإفتاء، مع شرح الحالات التي يُسمح فيها بالصلاة وأوقات المنع، بناءً على النصوص الشرعية وآراء العلماء.

الصلاة في أوقات الكراهة

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

قال الشيخ محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن هناك أوقاتًا منهي عن الصلاة فيها، وهي الأوقات التي تكون فيها الصلاة بدون سبب، وأوضح شلبي في فيديو عبر يوتيوب، ردًا على سؤال حول الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، أن هناك خمسة أوقات يُنهى عن الصلاة فيها، وهي: بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، وقبل أذان الظهر بربع ساعة، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، إضافة إلى لحظة شروق الشمس ولحظة غروبها.

استثناءات حول الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

وأضاف أن بعض الفقهاء، مثل الشافعية، استثنوا من هذه الأوقات حالتين: الأولى هي الصلاة في حرم مكة المكرمة، مستشهدين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة أحب من ليل أو نهار»، والحالة الثانية هي الصلاة قبل أذان الظهر بربع ساعة في يوم الجمعة.

الصلاة في أوقات الكراهة

قضاء الصلاة الفائتة بعد صلاة الوتر

وفيما يتعلق بقضاء الصلاة الفائتة بعد صلاة الوتر، أشار الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنه يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد أداء صلاة الوتر، موضحًا أن الصلوات الفائتة يجوز أداؤها في جميع الأوقات، حتى في أوقات الكراهة، وأوضح عبد السميع أن الكراهة تنطبق على النوافل المطلقة التي ليس لها سبب، لكن الصلاة الفائتة، سواء كانت بسبب مرض أو سفر أو غيره، يمكن قضاؤها في أي وقت، حتى في أوقات الكراهة.

قضاء الفوائت في أوقات الكراهة

من جانبه، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قضاء الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، حيث أباح العلماء قضاء الفوائت في هذه الأوقات لأنها صلوات مسببة، وأكد شلبي أنه لا خلاف في جواز قضاء الفوائت، ولكنه نصح بعدم التركيز على النوافل إذا كان المسلم مطالبًا بأداء الفرائض.

الصلاة في أوقات الكراهة

الصلاة بعد صلاة الوتر بدون نوم

أما عن الصلاة بعد صلاة الوتر بدون نوم، فأوضح الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن بعض العلماء يرون أنه إذا أراد الشخص الصلاة بعد الوتر، فيجب عليه أولًا أن ينقض صلاة الوتر بصلاة ركعة واحدة قبل أداء الركعات التي يرغب في أدائها، ليشفع بذلك الوتر الذي صلاه أولًا، ثم يصلي ركعات قيام الليل، وأخيرًا يؤدي ركعة الوتر كوتر واحد في الليلة.

ما لا يجوز في أوقات الكراهة؟

في أوقات الكراهة، هناك حالات استثنائية يسمح فيها بأداء الصلاة رغم الكراهة المرتبطة بالوقت. أولاً، صلاة الفريضة، مثل الفجر والعصر، يجب أن تؤدى في وقتها ولا يجوز تأجيلها حتى وإن كانت في أوقات الكراهة، ثانيًا، صلاة القضاء، إذا فاتت الصلاة بسبب النوم أو النسيان، فيجوز قضاؤها في أوقات الكراهة بناءً على الحديث النبوي: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (رواه البخاري).

إضافةً إلى ذلك، يجوز أداء صلاة تحية المسجد إذا دخل المسلم المسجد في أوقات الكراهة، حيث لا يجوز الجلوس حتى يصلي ركعتين كما ورد في الحديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (رواه البخاري)، وأيضًا، صلاة التراويح في رمضان يجوز أداؤها بعد العشاء، حتى وإن كانت في وقت الكراهة بين العشاء وطلوع الفجر، أخيرًا، صلاة الطواف حول الكعبة في مكة لا تتأثر بأوقات الكراهة، فيجوز أداء الصلاة في أي وقت أثناء الطواف.

الصلاة في أوقات الكراهة

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