ما حكم الصلاة في القطار المتحرك؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم الصلاة في القطار.. تُعتبر الصلاة من العبادات الأساسية في الإسلام، ويحرص المسلمون على أداء صلاتهم في أوقاتها المحددة، سواء كانوا في بيوتهم أو في أماكن أخرى، ومع تطور وسائل النقل الحديثة مثل القطارات، قد يتساءل الكثيرون عن حكم الصلاة في القطار أثناء السفر، خصوصًا عندما يكون القطار في حركة مستمرة.

لذلك يستعرض الموجز، فيما يلي حكم الصلاة فى القطار المتحرك:

حكم الصلاة في القطار

وفقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية، يُسمح للصلاة في القطار المتحرك إذا كانت الظروف لا تسمح بأداء الصلاة في مكان ثابت.

وأوضحت دار الإفتاء أنه في حال كان القطار في حركة مستمرة، يُمكن للمسافر أداء الصلاة وهو واقف أو جالس بحسب الإمكانية، مع مراعاة اتجاه القبلة قدر المستطاع.

شروط أداء الصلاة في القطار

الاتجاه نحو القبلة: يجب على المصلي محاولة التوجه نحو القبلة بقدر الإمكان. إذا كان ذلك غير ممكن، فإن الصلاة تُؤدى مع الاتجاه المتاح.

وقت الصلاة: ينبغي على المسافر أداء الصلاة في الوقت المحدد لها، وعليه أن يستغل الفرصة المتاحة لأداء الصلاة بشكل صحيح.

حكم الصلاة فى القطار

القيام بأوضاع الصلاة المناسبة: في حال كان القطار يمر بمناطق متعرجة أو سريعة الحركة، يجوز للمصلي أداء الصلاة جالسًا أو كما تتيح له ظروفه، مع إمكانية استخدام وسائل مساعدة مثل المقاعد لدعم الجسم.

نصائح للمسافرين لأداء الصلاة

استغلال الأوقات المناسبة: إذا كان القطار متوقفًا أو بطيئًا، يمكن أداء الصلاة في وضعية الوقوف أو الركوع بشكل أفضل.

التأكد من الطهارة: يجب التأكد من الطهارة والوضوء قبل بدء الرحلة، حيث إن الصلاة بدون طهارة تعتبر باطلة.

استخدام سجادة صغيرة: من المفيد حمل سجادة صغيرة أو قطعة قماش لأداء الصلاة على سطح نظيف ومناسب.

الرأي الشرعي حول حكم الصلاة فى القطار

أكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تراعي ظروف المسلم في أداء عباداته، بما في ذلك الصلاة، ففي الحالات التي تفرض فيها الظروف التنقل المستمر كالسفر في القطار أو الطائرة، يجوز للمسلم أن يؤدي صلاته بطريقة تراعي حالته وتجنب ما قد يؤدي إلى مشقة أو عسر.

حكم الصلاة فى القطار

إقرأ أيضًا