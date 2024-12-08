أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن حلال أم حرام .. دار الافتاء تجيب

تعتبر مسألة حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن، من المسائل التي تشغل بال الكثير من الناس، خاصةً في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية.

فهل يجوز شرعًا الحصول على أجر مقابل تعليم القرآن؟ لذا الموجز سيتناول رأي دار الإفتاء المصرية في هذا الموضوع وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية.

حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن

بحسب الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، بشرط أن يكون التعليم بنية خالصة لله تعالى، وأن يُراعى فيه مصلحة المتعلم وسهولة وصوله إلى حفظ القرآن.

وتؤكد دار الإفتاء أن تعليم القرآن الكريم من أفضل الأعمال، وأن الأجر الذي يُدفع لقاء هذا العمل يعتبر جائزًا ما دام أن العمل يتم بصدق وإخلاص.

أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن

الأسس الشرعية في أخذ أجرة على تحفيظ القرآن

استندت دار الإفتاء المصرية في حكمها إلى ما ثبت من الأحاديث النبوية والأقوال الفقهية التي تبيح أخذ الأجر مقابل تعليم العلوم الدينية، ومن بينها القرآن الكريم.

فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (رواه البخاري)، مما يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم وتعلم كتاب الله، خاصة في حال قيام المعلم بتقديم هذه الخدمة بشكل منتظم.

أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن

شروط أخذ أجرة على تحفيظ القرآن

تحدد دار الإفتاء بعض الشروط التي يجب مراعاتها لضمان جواز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن، ومنها:

النية الصافية: يجب أن تكون النية في تعليم القرآن من أجل رضى الله تعالى، وليس لمصلحة دنيوية بحتة.

الاعتدال في الأجر: يجب أن يكون الأجر معقولًا ومناسبًا للجهد المبذول، ولا يبالغ في تحديده.

تقديم التعليم بوسائل مناسبة: يراعى أن يكون التعليم بوسائل تربوية تتناسب مع عمر المتعلم ومستواه.

الأثر الاجتماعي

من فوائد أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن تشجيع الأفراد على القيام بتلك المهمة المهمة، مما يساهم في نشر تعاليم الإسلام وحفظ كتاب الله في المجتمع.

كما أن هذه الممارسة توفر للمعلمين دخلًا يساعدهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية، مما يساهم في استقرارهم المادي والاجتماعي.

حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن

يعتبر أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن مسألة مشروعة في الشريعة الإسلامية وفقًا لرأي دار الإفتاء المصرية، إذا تم وفق الشروط الشرعية المناسبة.

وتبقى الأهمية الكبرى في الإخلاص في النية والهدف من تعليم كتاب الله، كوسيلة لرفع الوعي الديني وإفادة المجتمع.

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