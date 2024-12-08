مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 ديسمبر في المحافظات.. لا تفوت صلاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة لها فوائد عديدة للنفس والروح، فهي العبادة التي تسمو بالنفس وترتقي بالروح، فهي ليست مجرد أفعال ظاهرية، بل هي صلة وثيقة بين العبد وربه، تحقق التوازن النفسي والراحة الروحية، تحمل الصلاة في طياتها معاني السكينة والتسليم لأمر الله، وتذكر العبد بغاية وجوده وحكمة خلقه، قال الله تعالى:"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" سورة الذاريات الآية 56.

ومن خلال الصلاة، يدرك الإنسان أنه دائم الصلة بخالقه، وأن كل حركة وسكنة في حياته يجب أن تكون موجهة لوجه الله الكريم، كما قال تعالى:"قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" سورة الأنعام الآية 162، كما أنها ليست مجرد أداء للواجبات، بل هي باب للراحة من هموم الحياة وضغوطاتها، عندما يقف المسلم في صلاته، يبث همومه وأحزانه إلى الله تعالى، كما قال يعقوب عليه السلام: "إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ" سورة يوسف الآية 86، وفي السجود، يجد الإنسان قربًا خاصًا من الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ" رواه مسلم.

مواقيت الصلاة

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 ديسمبر في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

وقت صلاة الظهر 11:47 ص

وقت صلاة العصر 37: 2 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

وقت صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

وقت صلاة الظهر 11:43 ص

وقت صلاة العصر 2:32 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

وقت صلاة الظهر 11:35 ص

وقت صلاة العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

وقت صلاة الظهر 11:41 ص

وقت صلاة العصر 40: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:02 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م

مواقيت الصلاة اليوم

تُربي الصلاة النفس على الصبر والاستعانة بالله، كما قال تعالى: "وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ" سورة البقرة الآية 45، فهي تعيد للإنسان توازنه الداخلي وتمنحه القوة لتجاوز التحديات، وعلى المستوى الجسدي والاجتماعي، تحمل الصلاة فوائد عظيمة، فهي وسيلة للنظافة الشخصية من خلال الوضوء والاغتسال، وتدريب للجسد على النشاط من خلال الحركات المنتظمة، أما اجتماع المسلمين في المساجد، فيحقق التقارب والمساواة، حيث يقف الجميع صفًا واحدًا دون تفريق بين غني وفقير أو كبير وصغير.

إن الصلاة تزرع الطمأنينة في القلب، وتجعل المسلم في حالة من الرضا والتسليم، مما يجعلها مصدرًا لصحة النفس وسعادتها.

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