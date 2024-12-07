مواقيت الصلاة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في المحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي أعظم الفروض وأهمها بعد الشهادتين، وقد أكد الله سبحانه وتعالى على أهمية الصلاة في آيات كثيرة من كتابه الكريم، حاثًا المؤمنين على المحافظة عليها وأدائها بخشوع، يقول تعالى:" حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" سورة البقرة الآية 238، ويقول أيضًا: "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"سورة النور الآية 56.

وقد أثنى الله على المحافظين على الصلاة والخاشعين فيها، وعدَّهم من المؤمنين الموعودين بالجنة، فقال: "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" سورة المؤمنون 1،2، وبيّن أن من يحافظون على صلواتهم هم من يرثون الفردوس الأعلى، فقال:"وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"سورة المؤمنون 9،11.

مواقيت الصلاة

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:06ص

وقت صلاة الظهر 11:47ص

وقت صلاة العصر 37: 2 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

وقت صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:03 ص

وقت صلاة الظهر 11:43 ص

وقت صلاة العصر 2:32 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

وقت صلاة الظهر 11:35 ص

وقت صلاة العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

وقت صلاة الظهر 11:41 ص

وقت صلاة العصر 40: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:02 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م

ترك الصلاة

كما أن النبي ﷺ أكد على عظم شأن الصلاة وخطر التهاون بها، فقال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر"، وقال أيضًا: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"، وهذا يدل على أن ترك الصلاة يؤدي إلى الكفر والشرك بالله.

والصلاة ليست مجرد عبادة فردية، بل هي صلة بين العبد وربه، وهي معيار التفاضل بين المؤمن والمنافق، فقد حذر الله سبحانه وتعالى من التهاون فيها، وبيّن أن تركها أو تأخيرها عن وقتها من صفات المنافقين، يقول تعالى:"إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى" سورة النساء الآية 142.

مواقيت الصلاة

لذا، الواجب على كل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة، والمحافظة عليها في أوقاتها كما أمر الله، سواء كانت صلاة الفجر، أو الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، فالصلوات الخمس هي عمود الدين وأساس الاستقامة، وهي كفارة للذنوب ورفعة للدرجات، وقد شبّه النبي ﷺ فضلها بنهر يغتسل فيه المسلم خمس مرات يوميًا، فلا يبقى عليه شيء من الدرن.

وفي الحديث:"من حافظ على الصلاة كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف"، فالصلاة إذن ليست مجرد عبادة، بل هي طريق للنجاة في الدنيا والآخرة.

فلابد من الاجتهاد في أداء الصلاة بخشوع وفي أوقاتها، مع معاهدة النفس على المحافظة عليها، فمن حافظ عليها فاز في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها خسر الخسران المبين.

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