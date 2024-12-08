حكم قراءة القرأن في الصلاة بالترتيب.. دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء المصرية.. تعتبر الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام الخمس وهي عماد الدين من أقامها فقد اقام الدين، لذلك دائما ما تثار الأسئلة حولها ومنها سؤال حول الترتيب خلال قراءة القرآن في الصلاة وهو السؤال الذي يثير الجدل بين العديد من الافراد انهته دار الافتاء المصرية خلال فتوى لها ينشرها لكم موقع الموجز

حكم قراءة السور بالترتيب اثناء الصلاة

اوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ,ان الترتيب خلال قراءة القرأن في الصلاة ليس شرطا بل الاهم هو الترتيب في قراءة الايات من السورة نفسها ليس بين السور القرأنية المختلفة ,وقد بين انه على سبيل المثال لا يصح المصلي ان يبدأ صلاته بخواتيم سورة البقرة ثم يتلو بعدها الأيات التي تسبقها, واكمل فتواه انه لا حرج على المصلي ان يقرأ في الركعة الاولى بسورة ثم يقرأ في السورة التي تليها خلال الركعة الثانية من غير ان يضر هذا بصحة الصلاة

حكم عدم الترتيب في قراءة الايات

ومن ناحية اخرى نوه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء,ان انعدام الترتيب في قراءة الايات اثناء الصلاة هو ما يبطل الصلاة باجماع من الفقهاء اما عن انعدام الترتيب بين السور فلا يبطل الصلاة بل انه فقط ليس من المستحب مؤكدا أن ترتيب السور بحسب المصحف الشريف هو أمر مستحب وسنة من سنن الصلاة.

حكم الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة

اما في شأن قضاء الصلوات الفائتة وتحديدا ما مر عليها اعوام فكانت محل خلاف بين العلماء هكذا اجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال فتوى له

موضحا أن الشافعية رأوا انه من الامور المستحبة بين يبيح رأي اخر بين الفقهاء انه ليس من الشروط فعل ذللك خصوصا اذا زادت عدد السنوات التي فوت فيها المسلم الصلاة

وأكد الدكتور عمرو الورداني ,أن الله عز وجل يقبل عبادات المؤمنين وان المحافظة على اداء الصلاة في مواعيدها او كقضاء اشارة الى وجود صدق في الايمان

وقد شدد ان على ان الحسنات مذهبة للسيئات مطابا المسلمين بالمحافظة على الصلاة كونها عمودا للدين وركن اساسيا من أركان الاسلام الخمسة

رسالة من دار الافتاء الى المسلمين

انهت دار الافتاء حديثها بالتشديد على اهمية اداء الصلاة في ميعادها وانها فريضة لا تسقط عن المسلم إلا لعذر شرعي،وان الانتظام في ادائها بالطريقة الصحيحة كما اوضح الرسول الكريم في الحديث الشريف ,يرفع من نسبة الخشوع ويجعل المسلم يحصل على الثواب الكامل

وقد اوصت دار الافتاء بتعلم احكام الشرع والدين من مصادر موثوقة

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