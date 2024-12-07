تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم وجوائز بـ11 مليون جنيه

المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. قبل انطلاقها اليوم، يترقب العديد من المواطنين في مختلف الدول الإسلامية بدء المسابقة العالمية للقرآن الكريم ، التي تُعد واحدة من أبرز الفعاليات الدينية في العالم، ويحظى هذا الحدث الهام بشغف كبير من المسلمين، حيث يتجمع المتسابقون من مختلف أنحاء العالم الإسلامي للمنافسة في حفظ وتلاوة وتفسير القرآن الكريم، في أجواء من التنافس الشريف والمثابرة.

وتفتتح اليوم وزارة الأوقاف المصرية فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي ستقام في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2024، بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعد هذه المسابقة واحدة من أهم الفعاليات الدينية على مستوى العالم، حيث تجذب إليها متسابقين من مختلف دول العالم، في منافسة تهدف إلى تعزيز حفظ وتلاوة القرآن الكريم وتفسيره، في أجواء من التنافس الشريف والمثابرة، وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مسابقة القرآن الكريم الدولية.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أفرع المسابقة لهذا العام

شهدت النسخة الحالية من المسابقة تقديم أفرع جديدة لمواكبة تطورات العصر وتعزيز الفهم الصحيح للقرآن الكريم، وتتوزع أفرع المسابقة كما يلي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره

مخصص لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا.

الجوائز:

الجائزة الأولى: مليون جنيه

الجائزة الثانية: 600 ألف جنيه

الجائزة الثالثة: 400 ألف جنيه

الشرط: لا يمكن للمتسابق الذي فاز بأحد المراكز الأولى في المسابقات السابقة الحصول على جوائز مالية.

الفرع الثاني: الناطقين بغير العربية

حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

الجوائز:

الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه

الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه

الجائزة الثالثة: 400 ألف جنيه

الجائزة الرابعة: 300 ألف جنيه

الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه

الفرع الثالث: الناشئة

حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين، بشرط ألا يزيد السن عن 12 عامًا.

الجوائز:

الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه

الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه

الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الفرع الرابع: الأئمة والواعظات

حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه، مخصص للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا.

الجوائز:

الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه

الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه

الفرع الخامس: ذوي الهمم

حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين، بشرط ألا يزيد السن عن 25 عامًا.

الجوائز:

الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه

الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه

الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الفرع السادس: الأسرة القرآنية

حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ووجوه إعرابه، بشرط أن يتكون عدد أفراد الأسرة المشارك من ثلاثة أفراد على الأقل.

الجوائز:

الجائزة الأولى: مليون وخمسون ألف جنيه

الجائزة الثانية: 600 ألف جنيه

الفرع السابع: المستحدث

ترجمات معاني القرآن الكريم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وخريجي كليات وأقسام اللغات الأجنبية، بشرط إجادة اللغتين العربية والأجنبية.

الجوائز:

الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه

الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه

جوائز تشجيعية: 750 ألف جنيه

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

قيمة الجوائز

بلغت قيمة الجوائز الإجمالية لهذه النسخة من المسابقة 11 مليون جنيه مصري، ما يجعلها الأعلى في تاريخ المسابقات العالمية للقرآن الكريم، مما يعكس الدعم المستمر لهذه الفعالية العريقة. وتستهدف الجوائز تحفيز المتسابقين وتعزيز اهتمام الأجيال الجديدة بالقرآن الكريم، مع العمل على توفير منصة عالمية للمتسابقين لإظهار تفوقهم في حفظ وتلاوة وتفسير القرآن الكريم.

شروط المشاركة

تفتح المسابقة أمام جميع المشاركين من الجنسين في كافة الفروع، بشرط ألا يكون المتسابق قد فاز في المسابقات السابقة من بين المراكز الأولى التي تمنح جوائز مالية، هذه القاعدة تهدف إلى تعزيز التنافسية ومنح الفرص لجميع المتسابقين الجدد.

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