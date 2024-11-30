ننشر أسماء الفائزين في مسابقة عمال المساجد 2023.. اعرف مكان التعاقد

مسابقة عمال المساجد..أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية عن أسماء الناجحين في مسابقة عمال المساجد 2023، والتي نظمتها وزارة الأوقاف، حيث بلغ عدد الناجحين 1000 عامل تم توزيعهم على مختلف المحافظات تأتي هذه المسابقة في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز الخدمات المقدمة للمصلين في المساجد، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية أسماء الفائزين في مسابقة عمال المساجد 2023 .

مسابقة عمال المساجد 2023

وأكد نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن الوزارة تسعى من خلال مسابقة عمال المساجد 2023 إلى دعم الشباب وتمكينهم في سوق العمل، بما يساهم في بناء الوطن، مضيفاً، أن الوزارة تحرص على توفير بيئة عمل متميزة في المساجد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصلين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الاهتمام بالشباب ورفع كفاءة العمل في المؤسسات الدينية.



وفي السياق ذاته، كشف العيسوي عن أسماء الناجحين في مسابقة عمال المساجد 2023 ، وأعلن عن المواعيد المحددة لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التعيين، ويأتي ذلك ضمن الخطوات التي تتخذها وزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التعاقد مع العمال الجدد وضمان سير العمل بشكل منظم وفعال في المساجد.

مسابقة عمال المساجد 2023

مسابقة عمال المساجد 2023

مسابقة عمال المساجد 2023



وفي سياق اخر، اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم أسماء 1000 من الناجحين في مسابقة عمال الأوقاف لعام 2023، والتي تم تنظيمها لتوظيف العمالة المؤقتة في الوزارة، كما تم تحديد توزيع الناجحين على مختلف المديريات في جميع المحافظات، كما أكدت الوزارة أهمية التزام الفائزين بالمواعيد المحددة لتقديم مستندات التعاقد في مسابقة عمال الأوقاف وفقًا للجدول الزمني المعد لكل محافظة.



مسابقة عمال الأوقاف 2023

كما أوضحت وزارة الأوقاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب ودعمهم في الإسهام في بناء الوطن، وأضافت الوزارة أن مسابقة عمال الأوقاف تهدف إلى تعزيز كوادرها البشرية بما يضمن تحقيق رسالتها الدعوية والخدمية بكفاءة عالية.

من جانبه، شدد وزير الأوقاف على أن عملية اختيار الفائزين تمت وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، مؤكدًا أهمية دور العمال في الحفاظ على المساجد والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتوفير بيئة عمل تحفز العاملين على أداء مهامهم بأعلى مستوى من الجودة.

ودعت الوزارة جميع الناجحين في المسابقة للتوجه إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لإتمام إجراءات التعاقد، كما نبهت على ضرورة الالتزام بمواعيد تقديم المسوغات المقررة حسب التوزيع الجغرافي للمحافظات.



مسابقة عمال الأوقاف





مسابقة عمال الأوقاف

للاستعلام عن نتيجة المسابقة، يمكن للناجحين متابعة الموقع الرسمي للوزارة، من خلال الضغط هنا .

وفي سياق اخر، أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن زيادة عقود خطباء المكافأة والإداريين الملحقين على بند 3/4، والذين يبلغ عددهم 527 خطيبًا و232 إداريًا، كما شملت الزيادة المتعاقدين العاملين بنظام الأجر مقابل العمل على حساب النذور، بالإضافة إلى المتعاقدين على بند 3/1، وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى ضمن خطة وزارة الأوقاف الرامية إلى تحسين الأوضاع المادية للعاملين بها، وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالاهتمام بالأئمة والخطباء.

إقرأ ايضاً

”النظافة من الإيمان”.. خُطبة الجمعة المُقبلة

وظائف جديدة شاغرة من وزارة الأوقاف.. طريقة التقديم والإستعلام