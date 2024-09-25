التفاصيل كاملة.. إجراءات تجديد التعاقد على وظائف الأوقاف⁩

أعلنت وزارة الأوقاف عن تجديد التعاقد على وظيفة إمام وخطيب ووظيفة عامل مسجد، وذلك للمسابقات التي أُجريت في عام 2022، لمن سبق لهم التعاقد على وظائف الأوقاف وتسلموا العمل في المديريات الإقليمية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة تفاصيل إجراءات تجديد التعاقد على وظائف الأوقاف .

إجراءات تجديد التعاقد على وظائف الأوقاف

في بيان لها اليوم، أوضحت الوزارة أنه مع اقتراب انتهاء العام الأول التعاقد على وظائف الأوقاف ، يتم التنبيه على المتعاقدين بضرورة التوجه إلى ديوان مديرية الأوقاف التابعة لهم للحصول على خطاب لإجراء تحليل المخدرات قبل تجديد التعاقد.

كما طلبت الوزارة من المتعاقدين إبلاغ الإدارة المركزية للموارد البشرية بنتائج التحاليل مجمعة.

مواجهة الشكاوى والنقل التعسفي

وخلال لقاء مع الصحفيين، تناول الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعض الشكاوى المتعلقة بنقل الأئمة والعاملين بشكل تعسفي، مشيراً إلى أنه تم توجيه بإعادة من تم نقلهم إلى أماكن بعيدة. وقال: "لن أترك إمامًا أو عاملًا مشردًا أو متضررًا من النقل."

توضيح العقيدة الصحيحة للتصوف

وفي سياق آخر، أكد الوزير على أهمية توضيح العقيدة الصحيحة للتصوف، مشددًا على ضرورة معالجة المفاهيم المشوشة حوله، وأن التصوف منهج لتزكية النفس.

خطبة الجمعة القادمة

كما حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، التي ستقام في 27 سبتمبر 2024، بعنوان "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ." وتهدف الخطبة إلى تعزيز أهمية التعليم ودعوة أولياء الأمور للاهتمام بتعليم أبنائهم.

نص خطبة الجمعة :



(يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، عَلَّمَ آدَمَ وَفَهَّمَ سُلَيْمَان، وَرَفَعَ قَدْرَ أَهْل العِلْمِ وَالإِيقَان، وَجَعَلَ العِلْمَ حِلْيَةً لِلْإنْسَانِ فِي سَائِرِ الأَزْمَان، اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا وَعُقُولَنَا بِنُورِ العِلْم، وَزَيِّنَّا بِالْحِلْم، وَسَهِّلْ لَنَا مَسَالِكَ الفَهْم، وَأَخْرِجْنَا بِلُطْفكَ مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْم، وأَشهدُ أنْ لَا إلهَ إِلا اللهُ وحدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، وأَشهدُ أنَّ سَيِّدَنَا وَبَهْجَةَ قُلُوبِنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا وَتَاجَ رَؤُوسِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُه، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَيهِ، وعلَى آلِهِ وَأَصحَابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَومِ الدِّينِ، وَبَعْدُ:

فَإِنَّ المُطَالِعَ المُتَدَبِّرَ لِكِتَابِ اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ القَضَايَا الَّتِي عُنِيَ بِهَا القُرْآنُ الكَرِيمُ وَأَصَّلَهَا البَيَانُ النَّبَوِيُّ المُعَظَّمُ: صِنَاعَةَ العُقُولِ الَّتِي تُحِبُّ العِلْمَ وَتَشْغَفُ بِهِ، وَتَعْرِفُ قِيمَةَ العِلْمِ وَشَرَفَهُ، وَسُمُوَّهُ وَنُورَانِيَّتَهُ، وَأَثَرَهُ العَظِيمَ فِي ارْتِقَاءِ الإِنْسَانِ فِي الدُّنْيَا وَسَعَادَتِهِ فِي الآخِرَةِ.

وَلَقَدْ أَصْغَى الإِنسَانُ المُسْلِمُ بِعَقْلِهِ وَقَلْبِهِ وَلُبِّهِ وَوِجدَانِهِ إِلَى هَذِهِ النِّدَاءَاتِ الشَّرِيفَةِ فِي الوَحْيَيْنِ الكَرِيمَيْنِ وَهِيَ تَتَحدَّرُ فِي رُوحِهِ وَوَعْيِهِ، لِتَغْرِسَ فِي أَعْمَاقِ فِكْرِهِ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ مُرَادَاتِ اللهِ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَلَّى بِالعِلْمِ وَالفِكْرِ وَالمَعْرِفَةِ، حَيْثُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالملَائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائِمًا بِالقِسْطِ}، وَقَالَ تَعَالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ}، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: {يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ}، وقال عز وجل: {إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ}، وقال تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زدْنِي عِلْمًا}، وقال سبحانه: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}، وقال سبحانه: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ}، وقال تعالى: {يَا يَحْيَى خُذِ الكِتَابَ بِقُوَّةٍ}.

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