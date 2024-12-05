التوقيت الرسمي| إليك موعد الصلاة في القاهرة والمحافظات

تبحث العديد من الأسر المصرية عن مواقيت الصلاة بشكل دوري، حيث أن الصلاة هي عماد الدين، لذا نحرص علي عرض مواقيت الصلاة يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024، عبر موقع "الموجز" ، و معلومات دقيقة حول مواقيت الصلاة في مختلف المدن المصرية لتلبية احتياجاتهم اليومية.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

- موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:03 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر الساعة 11:45 صباحًا.

- موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:36 مساءً.

- موعد صلاة المغرب الساعة 4:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:17 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في المحافظات

- موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة الساعة 4:55 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الجيزة الساعة 4:55 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الساعة 5:07 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط الساعة 5:01 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الشرقية الساعة 4:53 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في قنا الساعة 4:57 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في مطروح الساعة 5:08 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في قنا، في تمام الساعة 4:57 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في أسوان، الساعة 5:01 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية، الساعة 4:49 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في شرم الشيخ، في تمام الساعة 4:47 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في المنوفية، في تمام الساعة 4:54 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية، في تمام الساعة 4:54 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف، في تمام الساعة 4:57 مساءً.

موعد اذان العشاء في المحافظات

موعد اذان العشاء محافظة القـاهـرة، في الساعة 6:17 م

موعد اذان العشاء محافظة الإسكندرية،في الساعة 6:21 م

موعد اذان العشاء محافظة طنطــا، في الساعة 6:17 م

موعد اذان العشاء محافظة المنصورة، في تمام الساعة 6:15 م

موعد اذان العشاء محافظة الزقـازيق، في تمام الساعة 6:15 م

موعد اذان العشاء في محافظة أسيــوط في تمام الساعة 6:21 م

موعد اذان العشاء في محافظة سـوهاج، في تمام الساعة 6:20 م

موعد اذان العشاء في محافظة بنى سويف، في تمام الساعة 6:19 م

موعد اذان العشاء في محافظة المنـيـا، في تمام الساعة 6:22 م

موعد اذان العشاء في محافظة قـــنا، في تمام الساعة 6:16 م

موعد اذان العشاء في محافظة أســوان، في تمام الساعة 6:19 م

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

- موعد صلاة الفجر الساعة 5:03 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر الساعة 11:45 صباحًا.

- موعد صلاة العصر الساعة 2:36 مساءً.

- موعد صلاة المغرب الساعة 4:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء الساعة 6:17 مساءً.



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