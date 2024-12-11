دار الإفتاء توضح الفروق بين الهبة والوصية والميراث في الشريعة الإسلامية

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية فهم الفروق الدقيقة بين الهبة والوصية والميراث في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات الثلاثة لها أحكام شرعية مميزة يجب الالتزام بها لتجنب المشكلات القانونية التي قد تؤثر على حقوق الورثة.

وتوضح الموجز رأي الإفتاء المصرية والفرق بين الهبة والوصية

مفهوم الهبة في الإسلام

أوضح أمين الفتوى أن الهبة تُعد تصرفًا قانونيًا يتم خلال حياة الشخص، حيث يمكن للمرء أن يهب ممتلكاته أو أمواله للآخرين دون مقابل، وأضاف أن الهبة تكون نافذة بمجرد نقل الملكية وإتمام الإجراءات القانونية، مما يعني أن الشخص الذي منح الهبة لا يملك حق التصرف في ما وهبه بعد ذلك.

الوصية وحدودها الشرعية

أما عن الوصية، فقد بين الدكتور فخر أنها تخص ممتلكات الشخص التي يحدد كيفية توزيعها بعد وفاته. وأشار إلى أن الوصية لا تصح إلا إذا كانت الممتلكات التي أوصى بها لا تزال في ملكية الشخص وقت وفاته، وأكد أن الشريعة الإسلامية تشترط ألا تتجاوز الوصية ثلث التركة إلا بموافقة الورثة.

الميراث وتقسيم التركة

تحدث أمين الفتوى أيضًا عن الميراث، موضحًا أنه التصرف الشرعي الذي يتم بعد وفاة الشخص، حيث تُوزع تركته بين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وشدد على أن الميراث يشمل جميع الممتلكات التي تبقى في حوزة المتوفى حتى لحظة وفاته.

مثال عملي لتوضيح الفروق

خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، تناول الدكتور فخر مثالًا شائعًا يُظهر الخلط بين الهبة والوصية. وأوضح أنه إذا قام شخص بنقل ملكية قطعة أرض إلى والدته خلال حياته بموجب عقد، ثم أوصى بعد وفاته بأن تُقسم هذه الأرض بين زوجته وابنته، فإن الوصية في هذه الحالة تكون باطلة من الناحية الشرعية.

وأضاف أن الوصية لا تصح إلا إذا كان الموصي يملك الشيء وقت وفاته. وبما أن الأرض أصبحت ملكًا للوالدة عن طريق الهبة، فإن تنفيذ الوصية يعود إلى اختيارها من باب الرحمة والفضل، لكنها ليست ملزمة شرعًا بتنفيذها.

نصيحة دار الإفتاء لتجنب النزاعات

اختتم الدكتور فخر حديثه بالتأكيد على ضرورة فهم الأحكام الشرعية المرتبطة بالهبة والوصية والميراث، مع احترام حقوق الورثة لضمان العدالة في تقسيم التركات، وحذر من الخلط بين هذه المفاهيم لضمان عدم حدوث مشكلات قانونية أو شرعية قد تؤثر على توزيع الحقوق.

أهمية الالتزام بالشريعة

يؤكد هذا التوضيح من دار الإفتاء على أهمية الالتزام بالشريعة الإسلامية عند التصرف في الممتلكات لضمان تحقيق العدالة بين الأفراد وتجنب أي خلافات قد تنشأ بعد الوفاة.

إقرأ ايضا

حكم الصلاة في أوقات الكراهة .. الافتاء توضح

دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول حرمانية الإحتفال بالمناسبات الدينية

الدينية.