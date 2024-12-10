أرباح "التيك توك" حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يُجيب

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ومن ضمنها التيك توك جزء لا يتجزأ عن حياتنا اليومية، كما أنها باتت جزء لتحقيق الربح، ويلجأ الكثير من الأشخاص لهذه المنصات وخاصة التيك توك لتحقيق الكسب، مما جعل البعض يسأل هل أرباح "التيك توك" حلال أم حرام؟، ويجيب "الموجز" على هذا التساؤل من خلال ما أفتى به علماء دار الإفتاء.

أرباح التيك توك حلال أم حرام؟

أرباح التيك توك حلال أم حرام سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: إن المال الذي يتم تحصيله من خلال فتح لايف على المنصات خاصة تطبيق "تيك توك"، دون تقديم محتوى هادف أو مفيد هو مال حرام.

وأكد أمين الفتوى الشيخ عويضة عثمان خلال برنامج تلفزيوني، بإن ما يقوم به بعض الأشخاص بفتخ بث مباشر على برنامج تيك توك أو منصات مشابهة وهم جالسون فقط أمام الكاميرا دون أن يقدموا أي محتوى حقيقي يفيد الناس مثل تقديم أحاديث شريفة أو القرآن الكريم أو أي شيء هادف، ففعلهم هذا حرام أيضًا.



وأكمل أمين الفتوى بأن هؤلاء الأشخاص لا يفعلون أي شيء سوى أنهم يجلسون فقط، والناس يرسلون لهم هدايا ويحولونها إلى أموال، وهذا يعتبر نوعاً من أنواع التسول، لأنهم لا يقدمون شيئاً يستحق الدعم" وهو أمر غير جائز كذلك.

واستنكر الشيخ عويضة عثمان هذه التصرفات قائلًا: هذا السلوك يعكس سيطرة المادة على القلوب.

ووصف عويضة هذه التصرفات بأنها عبارة عن"فضائح" لأنها تفتح البيوت بشكل غير لائق، وتعتبر انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة للناس.

وأكد خلال اللقاء أن الأشخاص الذين يسعون لكسب المال بهذه الطرق التي لا تمت للأخلاق أو الدين بصلة سيطرت عليهم المادة لدرجة كبيرة.

واعتبرعويضة هذه التصرفات بأنها "قلة دين" و"عدم احترام للأخلاقيات"، داعًيا من يقومون بمثل هذه التصرفات للتوبة والرجوع إلى الله.

وقال أمين الفتوى في ختام حديثه: "لم يكن يتخيل في يوم من الأيام أن نصل إلى هذه المرحلة، حيث يتم عرض الحياة الخاصة بشكل علني للحصول على المال. هذه ظاهرة تستدعي الوقوف معها بجدية والتراجع عنها".

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