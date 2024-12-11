هل يسقط دين النفقة الزوجية عن الزوج بوفاته؟ .. إليك الإجابة

هل يسقط دين النفقة الزوجية عن الزوج بوفاته؟ سؤال يطرح نفسه فل ظل ما تشهده محاكم الأسرة من مشكلات كثيرة ومتشعبة بين الأزواج في الأونة الأخيرة، ويوضح الموجز في السطور التالية حكم القانون.

النفقة الزوجية



وفقًا لقانون الأحوال الشخصية في مصر فإنه حال صدور حكم نهائي من محكمة الأسرة بقبول دعوى النفقة الزوجية المقامة من الزوجة ضد زوجها وإلزامه بدفع مبلغ مالى يجب عليه سداده، ولكم هل دين النفقة الزوجية يسقط بوفاة الزوج أم يظل دينًا؟.

هل يسقط دين النفقة الزوجية عن الزوج بوفاته؟

وبحسب ما جاء فى نص قانون الأحوال الشخصية أن المبلغ الملزم الزوج بدفعه لزوجته بناء عن حكم صادر من المحكمة فى دعوى النفقة الزوجية يعد دينا عليه لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق.

ويشير قانون الأحوال الشخصية إلى أنه إذا مات الزوج كان للزوجة الحصول عن متجمد النفقة من تركته.

وبحسب القانون فإنه في حالة وفاة الزوجة يعتبر متجمد النفقة تركة تورث عنها لورثتها.

حالات يمكن للزوجة فيها منع زوجها من السفر

تستطيع الزوجة أن تمنع زوجها أو طليقها من السفر فى حالة عدم سداد مديونية عليه وتتمثل هذه المديونية فى متجمد نفقة الصغار، وذلك جاء بحسب قانون الأحوال الشخصية.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الزوجة دين على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها عند إقامة دعوى نفقة؟ زوجية

وحدد قانون الأحوال الشخصية عدة إجراءات يجب اتباعها عند إقامة دعوى نفقة زوجية، تتمثل فى الآتي:

- الخطوة الأولى: أن تتقدم الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية تطلب فيه نفقة زوجية.

- الحطوة الثانية: بعد مرور ١٥ يوما من نظر الطلب تقيم المدعية دعواها أمام محكمة الأسرة.

الأوراق المطلوبة عند إقامة دعوى نفقة

الأوراق المطلوبة عند إقامة الدعوى النفقة هي:

- قسيمة الزواج.

- صورة من بطاقة الرقم القومى للمدعية.

- إقامة الدعوى فى المحكمة التى تقع فى نطاق مقر سكن الزوج.

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