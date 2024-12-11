قانون الدعم النقدي.. فئات يحق لها الدعم غير المشروط

تسعى الحكومة دائمًا إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق سن قوانين تهدف تقديم الدعم النقدي للفقراء، ومن هذه القوانين قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يرصد "الموجز"، أبرز ما جاء فيه والفئات التي يحق لها الدعم غير المشروط بحسب المختصين.

ما الهدف من قانون الضمان الاجتماعي؟

يهدف قانون الضمان الاجتماعي الذي تم وضعه مؤخرًا إلى الدعم النقدي للفقراء، بما يتماشى مع خطة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي إلا أنها وضعت له بعض الاشتراطات.

قانون الدعم النقدي

ما هي الفئات التي يحق لها الدعم غير المشروط

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المعروض على مجلس النواب حاليا، حدد 8 فئات تستحق صرف الدعم النقدي غير المشروط هم وهذا ما أدلى به الدكتور محمد العقبي، متحدث وزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات متلفزة.

وأشار العقبي إلى أن الفئات المستحقة للدعم غير المشروط هم:

1- ذوي الإعاقة.

2 - والمريض بمرض مزمن.

3- والمسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.

4 - والمرأة غير المعيلة.

اشتراطات حصول الأسر على الدعم النقدي

يذكر أن هناك عدة اشتراطات لحصول الأسرة على الدعم النقدي ومنها اشتراطات صحية، وهي الالتزام بمتابعة الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، مع الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية.

وحددت الحكومة كذلك اشتراطات دراسية، وهي قيد الأبناء من 6 إلى 18 سنة بالمدارس وحضورهم بنسبة لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى.

أما عن الأبناء من عمر 18 وحتى 26 سنة يكونوا مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في الدراسة.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي منذ فترة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

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