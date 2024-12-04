تجربة في 3 محافظات.. تعرف علي موعد تطبيق الدعم النقدي وخطة تنفيذه

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن ملف التحول إلى الدعم النقدي قد طرح بالفعل ضمن جلسات الحوار الوطني، مشددًا على أن الحكومة ستمنح الحوار الفرصة الكاملة حتى نهاية العام الجاري لمناقشته بشكل مفصل ووضع تصور شامل وعملي للمنظومة.

وأوضح الحمصاني، خلال تصريحاته تلفزيونية يرصدها لكم الموجز، أن الحكومة تنتظر نتائج الحوار والمقترحات التي ستُقدم بشأن آلية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، لافتًا إلى أن الحكومة ستدرس هذه الرؤى بعناية فور انتهاء الحوار، بهدف تحديد الخطوات المناسبة للتطبيق.

تطبيق تجريبي في ثلاث محافظات

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تدرس البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي بشكل تجريبي مع بداية العام المالي المقبل، وذلك في ثلاث محافظات، لم يتم تحديدها حتى الآن وتهدف هذه المرحلة التجريبية إلى تقييم فاعلية النظام الجديد ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة في تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.

وأكد الحمصاني أن التجربة الأولية ستُستخدم لتحديد نقاط القوة والضعف في المنظومة الجديدة، مما سيمكن الحكومة من إجراء التعديلات اللازمة قبل التوسع في تطبيقها على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتطوير منظومة الدعم بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

في سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء عن احتمالية بدء تطبيق نظام الدعم النقدي بشكل تجريبي مع بداية العام المالي المقبل في محافظتين، بناءً على مخرجات الحوار الوطني، موضحًا أن الحكومة أحالت ملف التحول من الدعم العيني إلى النقدي إلى الحوار الوطني، حيث تُجرى مناقشات مكثفة للوصول إلى آلية تطبيق فعالة تراعي احتياجات المواطنين.

الفئات المستحقة للدعم النقدي

تزامنًا مع هذه التطورات، يناقش مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يحدد الفئات المستحقة للدعم ضمن برنامج "كرامة"، ومن أبرزها:

الأشخاص ذوو الإعاقة.

المرضى بأمراض مزمنة.

المسنون المقيمون بمفردهم أو في مؤسسات الرعاية.

النساء غير المعيلات.

الأيتام وأبناء الرعاية اللاحقة.

قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء.

الفتيات غير المتزوجات.

ويشير مشروع القانون إلى إمكانية استفادة المقيمين والأجانب، مثل السودانيين والسوريين، من الدعم النقدي وفقًا لشروط الاستحقاق.

اقرأ أيضاً:

عاجل ..فئات جديدة تستحق دعم تكافل وكرامة، تعرف عليها

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 والمستندات المطلوبة