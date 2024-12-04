بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2025.. بالرابط

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة 2024، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمعاشات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا. يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تقديم الدعم النقدي للأسر المتعففة. ومع تزايد عمليات البحث، يبحث العديد من المواطنين عن الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المعاش أو تقديم الشكاوى عبر البوابة الرسمية،وسنعرض لكم من خلال الموجز رابط البوابة وطريقة استخدامه للاستعلام والشكاوى.

تكافل وكرامة

رابط تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025

حددت الوزارة أنه في حالة وجود شكاوى يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن المخصص على الرقم 19680 أو عبر البريد الإلكتروني من هــنـــــــــــــا.

المستندات المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة 2025

كشفت الوزارة عن المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة، تتمثل فيما يلي:

المستند (1): صورة سارية لبطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة.

المستند (2): صورة لشهادة الزواج أو الطلاق.

المستند (3): صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

المستند (4): صورة من بطاقة التموين إذا كانت متاحة.

المستند (5): قسيمة مدرسية لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة، وقسيمة طلابية لأولئك الذين مسجلين في الجامعة.

المستند (6): كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود مرض مزمن أو إعاقة.

المستند (7): صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة في حالة الأرامل.

المستند (8): صورة شهادة الهجرة أو وثيقة تفيد الانفصال.

المستند (9): صورة اقرار الوصاية للأيتام.

المستند (10): صورة شهادة السجن للأب أو الأم في حالة السجن.

طريقة الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة

1- أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي من خلال هذا الرابط.

2- وبعدها اختار الإستعلام عن النتيجة.

3- ثم قم بإدخال الرقم القومي.

4- وأخيراً إضغط على أيقونة «الإستعلام».

قيمة معاش تكافل وكرامة

- بالنسبة للأسرة ارتفعت إلى 826.56 جنيه بدلًا من 718.75 جنيه.

- وللأيتام ارتفعت النسبة إلى 578.59 جنيه بدلًا من 503.13 جنيه.

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