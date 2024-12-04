بخطوات بسيطة.. طريقة الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لتكافل وكرامة

حقق برنامج تكافل وكرامة نجاحًا كبيرًا في تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المستفيدة، حيث ساهم برنامج تكافل وكرامة في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، وتحسين التغذية والصحة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، كما ساهم برنامج تكافل وكرامة في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية والحضرية.

وفي خطوة لتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانًا جديدًا يوضح كيفية تقديم شكوى بشأن معاشات برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، فضلا عن إمكانية الاتصال عن طريق الخط الساخن 19680 للمواطنين لتقديم شكواهم.

ويقدم الموجز خطوات الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة في برنامج تكافل وكرامة.

في البداية قم بالتوجه نحو الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم النقر علي أيقونة استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة.

ثم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

ثم النقر علي خانة بحث وحينها تظهر لك حالة الطلب

ونوضح لقراء ومتابعي جريدة الموجز

الشروط

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة.

أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

عدم الحصول علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي بشكل شهري.

ويُصرف معاش برنامج تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، ويمكن الاستعلام عنه باستخدام الرقم القومي عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

1- أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

2- وبعدها اختار الاستعلام عن النتيجة.

3- ثم قم بإدخال الرقم القومي.

4- وأخيراً اضغط على أيقونة الاستعلام.

قيمة معاش تكافل وكرامة

ارتفعت قيمة معاش الأسرة إلى 826.56 جنيه بدلًا من 718.75 جنيه.

فيما وصلت نسبة الزيادة للأيتام إلى 578.59 جنيه بدلًا من 503.13 جنيه.

أما بالنسبة لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة ارتفعت إلى 743.91 جنيه بدلًا من 646.88 جنيه.

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