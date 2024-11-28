معاش تكافل وكرامة 2024.. اعرف رابط بوابة الاستعلام والشكاوي

معاش تكافل وكرامة 2024.. يتساءل العديد من المواطنين حول بوابة الاستعلام والشكاوي الخاص بهذا المعاش وبالتالي يتم طرح العكثير من التساؤلات للحصول على معلومات حول الرابط.

ومن المعروف أن رابط بوابة الاستفسار والشكاوى الخاصة بـ معاش تكافل وكرامة 2024؛ هام جدًا لدى الكثيرين لأن هذا الدعم يعد من أهم أنواع الدعم التي يتلقاها عدد كبير من المواطنين في مصر ويتم توزيعه شهريًا في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي.

و يقدم لكم موقع الموجز أبرز تفاصيل معاش تكافل وكرامة 2024 وكيفية البحث عن بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من خلال رابط مباشر.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي ( من هنا ).

قيام المواطن بالعمل على كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

يقوم المواطن بالضغط على كلمة استعلام.

ستظهر كل التفاصيل الخاصة ببيانات المستفيد، ويمكنك المتابعة من اجل تقديم الشكوى.

تكافل وكرامة

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة 2024

لابد من ان لا يتم امتلاك عقار أو أكثر بخلاف السكن.

لابد من امتلاك محل تجارى أو أكثر ( مسجله أو غير مسجله ).

لابد من على المواطن أن لا يمتلك رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثه أو أكثر ).

لابد من ان لا يتم العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى ).

تكافل وكرامة

ما هي اوراق التقديم في معاش تكافل وكرامة 2024؟

تقديم بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

إرفاق صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

مطلوب منك صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

يتم تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

يتم ارفاق قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.



قيمة معاش تكافل وكرامة

في إطار الحديث عن الاستعلام عن تكافل وكرامه بالرقم القومي، فقد جاءت قيمة معاش تكافل وكرامة على النحو التالي:

للأسرة: 826.56 جنيه.

لكبار السن وذوي الاحتياجات: 743.91 جنيه.

للأيتام: 578.59 جنيه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024

بعد ان تعرفنا على طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامه بالرقم القومي، فمن المقر ان يتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، وذلك من خلال أماكن الصرف التالية..

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

ماكينات البريد المصري.

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