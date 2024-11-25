كيفية الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة وشروط الحصول على الدعم

معاش تكافل وكرامة-تعمل وزارة التضامن الاجتماعي في مصر على تسهيل عملية الاستعلام عن تظلمات برنامج تكافل وكرامة من خلال موقعها الإلكتروني، ويعد هذا البرنامج من أهم برامج الدعم الموجهة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، وفيما يلي تبين الموجز خطوات الاستعلام عن تظلمات وشروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة

أصبح بإمكان المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية الاستعلام عن نتيجة التظلمات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة بشكل إلكتروني، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط المخصص من هنا



2. التوجه إلى بوابة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة.



3. إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.



4. الضغط على زر "استعلام".



5. ستظهر النتيجة الخاصة بالتظلم على شاشة الموقع مباشرة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة. وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم لا يمتلك أي عقارات باستثناء المسكن الذي يقيم فيه.

عدم وجود متجر خاص يحقق منه دخلًا.

ألا يمتلك المتقدم رؤوس ماشية يمكن الاستفادة منها.

عدم عمل المتقدم في أي وظيفة سواء بالقطاع العام أو الخاص.



في حال عدم توافر هذه الشروط، لن يتم قبول طلب المتقدم للحصول على المعاش.

معاش تكافل وكرامة

كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة

وفرت الوزارة آلية إلكترونية بسيطة عبر موقعها الإلكتروني للمواطنين الذين يرغبون في تقديم تظلمات بخصوص معاش تكافل وكرامة، ويمكن تقديم الشكاوى باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج تكافل وكرامة.



2. الدخول إلى بوابة الشكاوى.



3. إدخال الرقم القومي للمتقدم واختيار "تسجيل شكوى".



4. ملء بيانات العنوان بالتفصيل.



5. تحديد الإدارة الاجتماعية المختصة.



6. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.



7. الضغط على زر "تسجيل". ستظهر رسالة تؤكد تسجيل الشكوى.



8. طباعة الشكوى والاحتفاظ برقمها للمتابعة لاحقًا.

أهمية برنامج تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة يمثل نقطة تحول هامة في دعم الأسر الفقيرة بمصر، حيث يوفر الدعم النقدي للأسر التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر.

للاستفادة من البرنامج أو تقديم تظلم، يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ومتابعة الخطوات الموضحة.

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