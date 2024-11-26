رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة وموعد نتيجة التقديم
يعتبر برنامج تكافل وكرامة، هو أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها وزارة التضامن الإجتماعي في مصر في الوقت الجاري، والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وذلك من خلال توفير مساعدة مالية دورية للأسر الفقيرة والمهمشة، وهذا ما سيرصد تفاصيله لكم الموجز في هذا التقرير.
طريقة الإستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
- تستطيع الإستعلام عن حالة بطاقة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، عن طريق زيارة موقع وزارة التضامن الإجتماعى الإلكتروني الرسمي من خلال هذا الرابط.
- وبعدها أختر «الإستعلام عن نتيجتك» الموجودة أعلى يسار الصفحة.
- ثم قم بإدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.
- واضغط بعد ذلك على «استعلام».
- وسوف تظهر أمامك صفحة جديدة موضح بها نتيجة الإستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوف.
الأوراق المطلوبة للإشتراك في معاش تكافل وكرامة
-صور من بطاقة الرقم القومى وتكون على العنوان الحالى لكافة أفراد الأسرة 16 عامًا فأكثر.
-وأيضاً صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.
-وصورة لشهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة وتكون مميكنة للأفراد الأقل من 16 سنة.
-بالإضافة إلي صورة بطاقة التموين المميكنة ومسجل عليها إسم مكتب التموين.
-وقيد مدرسي للتلاميذ من 6 إلى 18 سنة.
-وأيضاً قيد للطلاب المقيدين جامعيًا.
-وكود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود أي شخص مصاب بمرض مزمن أو الأعاقة.
-وصورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.
-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الإنفصال.
-صورة بإقرار الوصاية على الأيتام.
-صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
موعد صرف المعاش لشهر نوفمبر 2024
أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 لأكثر من 5 ملايين أسرة مصرية، موضحة أنه سيتم صرفه في يوم 15 نوفمبر الجاري، وذلك الموعد ثابت ولن يتغير من قبل الوزارة.
ويقال أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، حيث كشفت في شهر سبتمبر الماضي عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة إلى برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».
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