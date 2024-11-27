الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي.. طريقة التسجيل والمستندات المطلوبة

الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي.. وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن فيزا كرامة باستخدام الرقم القومي عبر موقعها الرسمي, يمكن للمواطنين الآن الاستعلام بسهولة عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، والذي يصرف في اليوم الخامس عشر من كل شهر.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يستطيع المواطنون الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة عبر اتباع عدة خطوات بسيطة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اضغط هنا اختيار خيار "الاستعلام عن النتيجة". إدخال الرقم القومي في الخانة المحددة. الضغط على أيقونة "الاستعلام".

فيزا كرامة بالرقم القومي

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

توضح جريدة “الموجز” أبرز شروط حصول على معاش تكافل وكرامة التي وضعت وزارة التضامن الاجتماعي, وتشمل:

ألا يتجاوز دخل المتقدم 400 جنيه كأجر تأميني شهري.

عدم تلقي معاش تأميني آخر.

وجود أبناء تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا في مراحل التعليم.

ألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عامًا أو يكون غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، ويجب إثبات ذلك من خلال الفحص الطبي.

يشمل المعاش أيضًا اليتامى الذين يتلقون الرعاية من أقاربهم من الدرجة الثانية أو ما بعد.

قيمة معاش تكافل وكرامة

شهدت قيمة معاش تكافل وكرامة زيادة في الآونة الأخيرة، وارتفعت كما يلي:

للأسرة: 826.56 جنيه بدلاً من 718.75 جنيه.

للأيتام: 578.59 جنيه بدلاً من 503.13 جنيه.

للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة: 743.91 جنيه بدلاً من 646.88 جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المستندات اللازمة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة:

صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

صورة من شهادات الميلاد.

وثائق تثبت حالة الزواج أو الطلاق.

شهادة طبية لذوي الإعاقة من اللجان الطبية.

إيصالات استهلاك الكهرباء.

قسائم الزواج أو الطلاق وشهادات وفاة للمتقدمين من الأرامل.

قيد دراسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة، إضافة إلى الطلاب الجامعيين.

فيزا كرامة

طريقة التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة

للتسجيل في المعاش، يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الوحدة الاجتماعية المختصة في محل السكن. تقديم المستندات المطلوبة. ملء استمارة التقديم مع مراجعة البيانات. يتم التحقق من استيفاء الشروط من قبل الوحدة الاجتماعية. إذا كانت البيانات صحيحة وتطابق الشروط، يتم إخطار المتقدم بقبوله في برنامج تكافل وكرامة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024، والذي سيتم صرفه في يوم 15 نوفمبر، وهو الموعد الثابت لصرف المعاش شهريًا.

ذكرت الوزيرة مايا مرسي في سبتمبر الماضي عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة إلى برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لتوسيع دائرة المستفيدين من البرنامج.

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رابط موقع وزارة التضامن.. موعد صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر