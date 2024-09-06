استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي 2024.. معاش تكافل وكرامة

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمت زيادة المعاشات بنسبة 15%، تم الإعلان عن جدول معاش تكافل وكرامة لعام 2024، والذي يشمل مواعيد صرف المعاشات بعد الزيادة المقررة، بالإضافة إلى رابط الاستعلام عن المعاش.

يستعرض لكم موقع الموجز، تفاصيل ورابط استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي 2024، أو معاش تكافل وكرامة.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

تضمنت الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي رفع قيمة المعاشات كما يلي:

معاش الأسرة: 826.56 جنيه.

826.56 جنيه. معاش المسنين: 743.91 جنيه.

743.91 جنيه. معاش الطفل: 578.59 جنيه.

الفئات الجديدة المشمولة في مشروع قانون تكافل وكرامة

في إطار حرص الدولة على توفير حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، تم إدراج فئات جديدة ضمن مشروع قانون تكافل وكرامة الجديد. وفقًا للمادة 7 من القانون، يمكن لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، إضافة فئات جديدة لمساعدات الضمان الاجتماعي أو استحداث برامج جديدة تتضمن ضوابط الاستفادة منها وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

نص القانون على أن الدعم النقدي المشروط "تكافل" يُصرف للفئات التالية:

الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين.

الأسرة المعالة.

أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

أسرة المجند.

الأسرة مهجورة العائل.

كما نصت المادة 11 على أن الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" يُصرف للفئات التالية:

الأشخاص ذوي الإعاقة.

المرضى بأمراض مزمنة شديدة.

المسنين المقيمين بمفردهم أو مع أسرهم.

المرأة غير المعيلة.

اليتيم.

أبناء الرعاية اللاحقة.

قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

الأنثى غير المتزوجة.

أماكن صرف قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي

يمكن للمستفيدين صرف معاش تكافل وكرامة من خلال:

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد المصري.

رابط استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي

يُمكن للمواطنين المستفيدين استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg.

الأوراق المطلوبة فى قبض الشئون الاجتماعية 2023

وللحصول على قبض الشئون الاجتماعية 2023، يحب إحضار الأوراق التالية :

- صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر

- صور إيصالات استهلاك كهرباء

-شهادة كشف طبي رسمية تبين درجة

- صور بطاقة الرقم القومي وتكون سارية

- صور شهادات ميلاد المتقدم طالب الحصول على معاش تكافل أو كرامة

شروط الاستحقاق لمعاش تكافل وكرامة أو الشئون الاجتماعية

- أن يكون الاطفال في المرحلة العمرية من يوم حتي 18عامًا

- عدم امتلاك سيارة

- ألا يدرس أحد الأبناء في مدارس خاصة

- لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج.

ما هي طريقة الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة؟

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الام.