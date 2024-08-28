خطوات التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

في ظل اهتمام المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة 2024 بالتسجيل في البرنامج، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة للبرنامج خلال شهر سبتمبر المقبل، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى 170 ألف أسرة خلال الثلاثة أشهر الماضية. كما أكدت أنه سيتم الانتهاء من قوائم الانتظار قريبًا، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024:

كما يشترط للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024، أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة.

أن يكون من أصحاب الأمراض المزمنة.

ألا يكون المتقدم يتقاضى معاشًا تأمينيًا.

ألا يعمل المتقدم بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه.

أن يكون المتقدم يتيم الأب أو الأم، أو لا يتلقى الرعاية من أحدهما.

أن يعاني المتقدم من مرض مزمن يعيقه عن العمل أو يقلل من قدرته على العمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة 2024:

صورة من بطاقة التموين.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة.

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي.

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خطوات التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024:

التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل السكن.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية وتحتوي على العنوان الحالي لجميع الأفراد البالغين 18 سنة فأكثر.

تقديم صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

تقديم صور شهادات ميلاد مميكنة (شهادات كمبيوتر) لجميع أفراد الأسرة لمن هم أقل من 18 سنة.

تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة المسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

تقديم قيد مدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 سنة، وقيد للطلاب المقيدين في الجامعات.

تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة الأمراض المزمنة والإعاقة.

تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج/الزوجة للأرامل.

تقديم صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

تقديم صورة من شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

من خلال اتباع هذه الخطوات وتقديم المستندات المطلوبة، يمكن للمواطنين المستحقين ضمان تسجيلهم والحصول على الدعم المالي المقدم من برنامج تكافل وكرامة لعام 2024.

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