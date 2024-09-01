الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي في دقائق معدودة

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي يبحث عنه الكثير من المستخدمين في الفترة الحالية، والذين ينتظرون موعد صرف المستحقات التي يقدمها برنامج الدعم النقدي للأشخاص الأولى بالرعاية.

ومع اقتراب الصرف وكثرة البحث عنه، يستعرض الموجز في السطور القادمة طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي

من خلال مجموعة من الخطوات السهلة يمكن الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي في خلال دقائق معدودة، فقط عن طريق اتباع الخطوات التالية:

‏الدخول على لينك بوابة وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــا.

‏ اختيار معاش تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية.

‏كتابة جميع بيانات المستفيد بالمعاش في الأماكن المخصصة لها.

‏ تحديد الشهر المراد معرفة تفاصيله.

‏تدوين رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.

الضغط فوق الأيقونة الخاصة بالاستعلام.

‏في لحظات ستظهر كافة التفاصيل المراد معرفتها عن المعاش سواء قيمة المعاش المناسب للشخص أو موعد الصرف.

الأوراق المطلوبة في التقديم على معاش تكافل وكرامة 2024

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يقين في داخل الأراضي المصرية بشكل دائم

عدم وجود أي مصدر دخل شهري ثابت للمتقدم.

ألا يكون مؤمناً على المتقدم، وألا يكون لديه حيازة أرض.

عدم الانتفاع من إحدى البرامج التنموية الأخرى التي تطرحها الدولة باستمرار.

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