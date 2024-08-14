خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة 2024

الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة 2024، تصدرت تلك الكلمات البحثية قوائم محرك جوجل خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع الاهتمام الكبير الذي يحظى به برنامج الدعم النقدي الذي تقدّمه الحكومة المصرية.

ويوفّر معاش تكافل وكرامة الدعم النقدي للعديد من الأسر والفئات وفقًا لمجموعة من الضوابط، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية المزيد من التفاصيل عن الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة 2024 لشهر أغسطس.

‏موعد صرف تكافل وكرامة 2024 لشهر أغسطس

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن ‏موعد صرف تكافل وكرامة 2024 لشهر أغسطس ، لافتة إلى أنه يكون في مواعيد ثابتة شهريًا.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أن ‏موعد صرف تكافل وكرامة 2024 لشهر أغسطس سيكون يوم 15 أغسطس 2024 وسوف تكون قيمة المعاش شاملة الزيادة التي تصل قيمتها 15% والتي كانت بداية صرفها من شهر فبراير لتقع قيمة التكلفة الكلية على الدولة 5.5 مليار جنيه.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة 2024

ومن أجل الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة 2024 يمكن إتباع الخطوات التالية:

‏زيارة رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــا.

‏ تحديد معاش تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية.

‏تدوين جميع البيانات الخاصة بالشخص المستفيد بالمعاش في الأماكن المخصصة لها.

‏ تحديد الشهر المراد معرفة تفاصيله.

‏كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.

النقر على الأيقونة الخاصة بالاستعلام.

‏بعد التحميل سوف تظهر كافة التفاصيل المراد معرفتها عن المعاش سواء قيمة المعاش المناسب للشخص أو موعد الصرف.

‏يمكن أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة من بنك ناصر الاجتماعي أو من أي ماكينة صراف آلي خاصة بالبريد المصري.

الأوراق المطلوبة في التقديم على معاش تكافل وكرامة 2024

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

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