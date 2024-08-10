موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024.. ما زالت تلك الموضوعات الخدمية تتصدر شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية، حيث يُعد برنامج «تكافل وكرامة» من أهم المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر.

ويهدف برنامج «تكافل وكرامة» إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشته، حيث يتم تحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024 شهريًا للمستفيدين من البرنامج وفقًا لجدول زمني محدد.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024

وفيما يتعلق بشهر أغسطس 2024، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024 يوم 15 الشهر الجاري، على أن يستمر الصرف على مدار عدة أيام وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل منطقة، لضمان عدم التزاحم وتيسير العملية على المواطنين.

ومن الضروري أن يقوم المستفيدون بتحديث بياناتهم والتأكد من صحة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية صرف المعاش دون أي مشاكل، كما يمكن الاستعلام عن موعد صرف المعاش أو أي استفسارات أخرى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال مكاتب الشؤون الاجتماعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

الموجز تنقل لكم بعد التعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024 ، تفاصيل وخطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة وهي كالتالي:

خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة

1- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها عنوان سكن المتقدم.

2- تقديم صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- تقديم صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- تقديم صورة من بطاقة التموين.

6- تقديم بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- تقديم مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- تقديم صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

ويستطيع المستحقين صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والمكاتب البريدية، حيث قامت وزارة التضامن بتحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة في منتصف كل شهر، من جميع الأماكن المحددة لصرف الدعم النقدي.

كما نتناول أيضًا خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024، وهي كالتالي:

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024

الضغط على الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي

الدخول إلى خانة برنامج تكافل وكرامة.

ملئ اسم صاحب المعاش بخط رباعي.

تحديد الشهر الذي ترغب في الاستفسار عنه وهو أغسطس 2024

كتابة رقم الهاتف.

النقر على تبويب الاستعلام وسيتم عرض البيانات.

إقرأ أيضًا:

كل ما تريد معرفته عن معاش تكافل وكرامة 2024

“ إعرف الصح ” .. كيفية الاستعلام والتقديم لمعاش تكافل وكرامة 2024