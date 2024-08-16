كيف تستعلم عن معاش تكافل وكرامة 2024؟.. برابط مباشر

معاش تكافل وكرامة 2024.. يعد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، لهذا يكثر السؤال هذه الأيام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024، وخطوات الاستعلام عنه عبر الإنترنت.

وبدأ برنامج معاش تكافل وكرامة 2024 في عام 2015 كجزء من استراتيجية الدولة لتقليل الفقر وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر ضعفًا، وفي عام 2024، يستمر البرنامج في تقديم الدعم النقدي والمساعدات المالية للأسر الفقيرة، المسنين، وذوي الإعاقة، مع بعض التحديثات التي تهدف إلى تحسين كفاءة الدعم المقدم.

معاش تكافل وكرامة 2024

الموجز يرصد عبر التقرير التالية كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، وموعد صرفه للشهر الجاري.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنـــــــــــا..

من الواجهة الرئيسية للموقع انتقل إلى تبويب تكافل وكرامة.

سوف يتطلب منك كتابة الرقم القومي الخاص بالرقم الذي تود الاستعلام عنه.

قم بتسجيل الرقم القومي.

من قائمة الشهور اختر الشهر الذي تود الاستعلام عنه.

قم بتدوين رقم الهاتف.

بعد إضافة جميع البيانات المطلوبة، انقر على زر استعلام.

سوف يقوم الموقع بإظهار كافة النتائج التي ترغب في معرفتها.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بالإعلان عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024، حيث أنها سبق وكشفت أنه يتم الصرف اعتبارًا من 15 أغسطس 2024.

ويهدف معاش تكافل وكرامة 2024 إلى مجموعة من المزايا الهامة لعل أبرزها الآتي:

أهداف معاش تكافل وكرامة 2024

تخفيف حدة الفقر: تقديم دعم مالي للأسر الفقيرة والمهمشة لتمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية. تشجيع التعليم: يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" التأكد من انتظام أبنائهم في المدارس، مما يعزز التعليم كوسيلة للخروج من دائرة الفقر. دعم الرعاية الصحية: توفير الدعم للأسر لضمان حصولهم على الخدمات الصحية الأساسية، خاصة للأطفال والنساء الحوامل. دعم كبار السن وذوي الإعاقة: من خلال "كرامة"، يحصل المسنون وذوو الإعاقة على دعم مالي شهري يساهم في تلبية احتياجاتهم اليومية.

وعن كيفية التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2024 الآتي:

كيفية التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2024

قم بالتوجه إلى مقر الوحدة الاجتماعية التابع لها. قم بتقديم المستندات المطلوبة والتي قد قمت بتجهيزها سابقًا. قم بتعبئة استمارة التقديم. قم بمراجعة البيانات المدخلة للتأكد من صحتها. في حالة توافر جميع شروط الاستحقاق، سوف يتم إخطارك بقبول طلبك واستحقاقك لصرف المعاش شهريًا.

شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة 2024

ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وضعت الحكومة المصرية عدة شروط ومعايير للاستفادة من شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة 2024 ومنها:

الدخل الشهري : أن يكون دخل الأسرة أو الفرد أقل من حد معين تحدده وزارة التضامن الاجتماعي.

: أن يكون دخل الأسرة أو الفرد أقل من حد معين تحدده وزارة التضامن الاجتماعي. عدم امتلاك أصول كبيرة : مثل السيارات الحديثة أو الممتلكات التي تدر دخلًا مرتفعًا.

: مثل السيارات الحديثة أو الممتلكات التي تدر دخلًا مرتفعًا. الانتظام في التعليم والصحة : يشترط برنامج "تكافل" حضور الأبناء في المدارس بنسبة لا تقل عن 80% من الأيام الدراسية، وكذلك متابعة الأسر للخدمات الصحية.

: يشترط برنامج "تكافل" حضور الأبناء في المدارس بنسبة لا تقل عن 80% من الأيام الدراسية، وكذلك متابعة الأسر للخدمات الصحية. إثبات الإعاقة: للاستفادة من "كرامة"، يجب تقديم تقارير طبية معتمدة تثبت وجود إعاقة أو تقدم في السن (أكثر من 65 عامًا).

إقرأ أيضًا:

الحصول على معاش تكافل وكرامه 2024.. اعرف معايير القبول وأسباب الرفض

اعرف هتقبض كام.. جدول زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2024