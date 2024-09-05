اعرف كيفية الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة 2024.. ننشر الخطوات ورابط الاستعلام

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن كيفية الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة ،حيث يعد معاش تكافل وكرامة من أكثر الاأشياء التي يتم البحث عنها حاليًا.

تكافل وكرامة

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، طرق الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة، والاستعلام عن العديد من الخدمات المتعلقة بتلك الفئة مثل خطوات وأوراق التقديم وذلك لحل المشاكل التي تواجه المواطنين المستفيدين ،وذلك تسهيلًا عليهم.



الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة

ويوضح لكم الموجز خطوات الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة كالتالي:

-الدخول موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنـــا.

- إدخال رقمه القومي المكون من 14 رقمًا بشرط أن تكون البطاقة سارية.

-الضغط علي خيار «استعلام».

-تظهر نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة سواء سارية أم متوقفة ونوع البطاقة.

- على المستفيد كتابة الشكوى وتفاصيل التظلم ثم الضغط على أيقونة «تسجيل».

-ستظهر رسالة تمّ تسجيل الشكوى بنجاح.

- يجب طباعة الشكوى التي جرى تسجيلها ثم الضغط على كلمة طباعة.

وتكافل وكرامة هو دعم نقدي، تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي لبعض الفئات المستحقة تيسيرًا عليهم ولمساعدتهم في ظل غلاء المعيشة.



معاش تكافل وكرامة

الأوراق المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة

ويمكنك التقديم على معاش تكافل وكرامة، من خلال تقديم بعض الأوراق التالية:

صور بطاقة الرقم القومي سارية للأفراد 18 عامًا فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 عامًا.

صورة من بطاقة التموين المميكنة إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما وللطلاب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يثبت الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.



تكافل وكرامة

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن عدة أماكن يمكن من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة وهي كما يلي:

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- منافذ فوري.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

- بنك ناصر الاجتماعي وبعض الفروع في جميع المحافظات.



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