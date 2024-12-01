معاش تكافل وكرامة.. طريقة الإستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

الإستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي 2024.. وفرت وزارة التضامن الإجتماعي، خدمة الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 وذلك عبر موقعها الإلكتروني، حيث بإمكان المواطنين الإستعلام عن فيزا كرامة 2024 بسهولة بواسطة الرقم القومي، وهذا ما سيوضحه لكم الموجز في هذا التقرير.

فيزا تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، ويمكن الإستعلام عنه بإستخدام الرقم القومي عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الإجتماعي.

طريقة الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة

1- أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي من خلال هذا الرابط.

2- وبعدها اختار الإستعلام عن النتيجة.

3- ثم قم بإدخال الرقم القومي.

4- وأخيراً إضغط على أيقونة «الإستعلام».

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة

كشفت وزارة التضامن الإجتماعي عن عدة شروط لازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة وتتضمن تلك الشروط ألا يتجاوز دخل المتقدم 400 جنيه كأجر تأميني، وأيضاً ألا يكون قد حصل على معاش تأميني آخر.

كما يلزم أن يكون لدى الأسرة المتقدمة أبناء تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا في مراحل التعليم كافة، وبالإضافة إلى ذلك، ويجب الحرص على ألا يكون المتقدمون من المسنين الذين تتجاوز أعمارهم عن 65 عامًا، أو أن يعانوا من مرض يمنعهم عن العمل أو يخفض من قدرتهم على القيام به، وعلى أن يتم إثبات ذلك عن طريق الفحص الطبي، ويشمل ذلك أيضًا اليتامى الذين لا يتلقون الرعاية من الوالدين بل من أقاربهم من الدرجة الثانية أو أبعد أيضاً.

قيمة معاش تكافل وكرامة

- بالنسبة للأسرة ارتفعت إلى 826.56 جنيه بدلًا من 718.75 جنيه.

- وللأيتام ارتفعت النسبة إلى 578.59 جنيه بدلًا من 503.13 جنيه.

- وللمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة ارتفعت إلى 743.91 جنيه بدلًا من 646.88 جنيه.

الإستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

كشفت وزارة التضامن الإجتماعي عن المستندات المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة، وتشمل هذه الوثائق:

-صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وصور من شهادات الميلاد.

-بالإضافة إلى وثائق تثبت حالة الزواج أو الطلاق.

-ويجب أيضا تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية توضح درجة الإعاقة، بحيث تبدأ من 50%.

-وبالإضافة إلى إيصالات استهلاك الكهرباء وغيرها من الأوراق اللازمة.

المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

- أولا إحرص على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وأن تكون سارية وعلى العنوان الحالي.

- ويجب أن لا يقل السن عن 18 عام فأكثر.

- وبالإضافة إلي صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- وصور شهادة الميلاد لكافة أفراد الأسرة وتكون مميكنة.

- وصورة من بطاقة التموين المميكنة ومدون عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- وأيضاً صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة (للأرامل).

- وإثبات قيد مدرسي لكافة الأطفال من 6 إلى 18 سنة وأيضاً الطلاب المقيدين بالجامعة.

- وكود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- وصورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الإنفصال.

- وصورة إقرار الوصاية للأيتام.

- وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

الإستعلام عن فيزا كرامة

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