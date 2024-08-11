الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي.. بهذه الخطوات

الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي.. يبحث قطاع عريض من المواطنين عن فيزا كرامة بالرقم القومي، لتوفير احتياجاتهم الخاصة، في ظل الظروف الإقتصادية، التي تشهدها الفترة الأخيرة.

الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي



يستعرض لكم موقع الموجز، كيفية الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي، بعدما أعلنت عنها وزارة التضامن على حسابها الرسمي، وهي كما يلي:

- يمكن للمواطن المسجل ببرنامج تكافل وكرامة الدخول على موقع بوابة الاستعلام والشكاوى، للاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي من هنــــا.

- يختار المواطن أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

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- يضغط على أيقونة الاستعلام عن الأسماء الجُدد في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي.

- يقوم المواطن بتسجل الرقم القومي الخاص به.

- يضغط على كلمة استعلام.

- ستظهر نتيجة الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة، وموعد استلام الفيزا.

شروط التقديم لبرنامج تكافل وكرامة

- للأسر التي لا تحصل على مساعدات منتظمة من أي جهات أخرى.

- للأسر التي لا تمتلك أراضي مزروعة أكثر من نصف فدان.

- للأسر التي لا تمتلك أي سيارات، أو جرارات زراعية أو رؤوس مواشي، أو عقارات، عدا محل السكن.

- للأسر التي لديها أطفال من سن الميلاد حتى سن 18 سنة ومسجلين في المدارس الحكومية.

- رب الأسرة أو زوجته مما لا يحصلون على أي معاش محول أو معاش تأميني.

- رب الأسرة أو زوجته مما لا يعملون في وظائف حكومية أو خاصة.



شروط التقديم لبرنامج كرامة

- أن يكون مريض بمرض مزمن، يعوقه عن العمل، ويثبت ذلك بتقرير طبي رسمي صادر عن اللجنة الطبية «القومسيون».

- أن تكون نسبة العجز أكثر من 50%.

- المسنون الذين تتعدى أعمارهم 65 سنة.

- الأيتام.

رسوم مقابل التقديم لبرنامج تكافل وكرامة

- شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر.

- إثبات قيد الأطفال في مدارس حكومية.

- بطاقة الرقم القومي السارية للأب والأم.

- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة في هذه الحالات.

- خطاب رسمي من السجن في حالة سجن رب الأسرة.

- صورة بطاقة التموين للأسر، للمسجلين في منظومة الدعم التمويني والمستفيدين من الدعم على السلع الغذائية والخبز.

- إقرار الوصاية على الأيتام.

خطوات الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة 2024



- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــــــا.

- برنامج تكافل وكرامة.

- تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة السر.

- أو إنشاء حساب جديد وذلك في حالة عدم وجود حساب مسبق.

- كتابة جميع البيانات المطلوبة، والتي تشمل «الاسم أو الرقم القومي»، وذلك لإتمام الاستعلام عن سبب توقف الفيزا.

- تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية.

- الضغط على استعلام.

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