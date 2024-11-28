إليك التفاصيل الكاملة| موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر ديسمبر 2024، حيث يبدأ صرف المعاشات في أول أيام الشهر، وتحديدًا يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024.

الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024

للاستعلام عن معاشات ديسمبر 2024، يمكن للمستحقين زيارة موقع التأمينات الاجتماعية الرسمي، حيث يجب عليهم تسجيل الدخول إلى الموقع ثم اختيار "الخدمات التأمينية"، ومن ثم تحديد "استعلام عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش"، بعد إدخال الرقم القومي لمستحق المعاش، سيتمكن المستخدم من الاطلاع على البيانات المتعلقة بالمعاش.



طرق صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

أما بالنسبة لطرق صرف معاشات ديسمبر 2024، فيمكن للمستحقين الحصول على مستحقاتهم من خلال عدة وسائل، منها ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في البنوك، مكاتب البريد، فروع البنوك التجارية والحكومية، إضافة إلى المحفظة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول باستخدام رقم هاتف صاحب المعاش.



زيادة معاشات شهر ديسمبر 2024

وفيما يتعلق بزيادة المعاشات، فقد نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، في المادة 35، على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات بنسبة تصل إلى 15% اعتبارًا من 1 يوليو من كل عام.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة بعد تطبيق الـ15% في يوليو 2024

فيما يتعلق بزيادة المعاشات التي تم تطبيقها في شهر يوليو 2024، فقد شهدت المعاشات زيادة بنسبة 15%، ويختلف المبلغ الناتج عن هذه الزيادة حسب الشريحة التي ينتمي إليها صاحب المعاش. وفيما يلي جدول يوضح قيمة المعاشات بعد تطبيق الزيادة:

-الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

-الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

-الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

-الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

-الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

-الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

-الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

-الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

-الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

-الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

-الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

-الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

-الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

-الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، عن موعد شهر معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 لأكثر من 5 ملايين أسرة مصرية، موضحة أنه سيتم صرفه في يوم 15 نوفمبر الجاري، وذلك الموعد ثابت ولن يتغير من قبل الوزارة.

ويقال أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، حيث كشفت في شهر سبتمبر الماضي عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة إلى برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

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رابط موقع وزارة التضامن.. موعد صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر