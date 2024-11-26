الأوراق المطلوبة للمطلقات للحصول على معاش الأب أو الأم.. تفاصيل شاملة

تساؤلات عديدة اُثيرت حول الأوراق اللازمة لحصول المطلقات على معاش الأب أو الأم، ما دفع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتوضيح المستندات المطلوبة لإتمام هذه العملية بسهولة، في هذا التقرير يرصد الموجز الأوراق المطلوبة وفقًا لقواعد الهيئة.

دور الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الشروط والمستندات الواجب تقديمها من قِبَل المطلقات للاستفادة من معاش الأب أو الأم المؤمن عليهما، هذه المستندات تضمن حصول المستفيدات على حقوقهن بطريقة ميسرة وقانونية.

الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش

تشمل قائمة الأوراق التي يجب تقديمها:

صور قسائم الزواج والطلاق:

3 صور من قسيمة الزواج + الأصل للاطلاع.

3 صور من قسيمة الطلاق + الأصل للاطلاع.

معاش الأب والأم



شهادة ميلاد الابنة المترملة:

3 صور من شهادة الميلاد + الأصل للاطلاع.



مفردات المعاش أو المرتب:

في حالة حصول المطلقة على معاش آخر، يجب تقديم مفردات هذا المعاش أو مفردات المرتب في حالة وجود دخل آخر.

إذا كانت تعمل في القطاع الخاص، يُطلب استخراج طابعة تغطية من الحاسب الآلي.



رقم الهاتف المحمول: لتسهيل التواصل.

خطاب معتمد من جهة التحويل:

خطاب من البريد أو أحد البنوك يحتوي على تفاصيل الحساب الجاري.

أو استخراج بطاقة ميزة أو إنشاء محفظة إلكترونية من بنك أو شركة اتصالات لتحويل المعاش.



خطاب من الأحوال المدنية:

للحالات التي مرّ عليها أكثر من عام على الزواج، الطلاق، أو الترمل.

نصائح مهمة قبل التوجه لاستخراج الشهادة

عند التوجه لتقديم الأوراق، يُفضل التأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة لتجنب أي تأخير في الحصول على المعاش. يُنصح بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للحصول على أي استفسارات إضافية.

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