التفاصيل كاملة|الحكومة ترفض مقترح زيادة الأبناء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

مقترح زيادة الأبناء في تكافل وكرامة.. رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب التعديل الذي اقترحه النائب أحمد بلال البرلسي بشأن تعريف اليتيم في مشروع قانون الدعم النقدي، حيث اقترح البرلسي إضافة بند ينص على اعتبار الطفل الذي توفي والده ورفضت والدته الزواج بعد وفاته لتتولى رعايته، ضمن فئة الأيتام، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الحكومة ترفض مقترح زيادة الأبناء

من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، على هذا التعديل قائلاً إن التوسع في تعريف اليتيم أمر محمود، ولكن الأولوية في هذا السياق يجب أن تكون للأيتام الذين فقدوا كلا والديهم ولا دخل لهم. وأضاف أن حالة الأم التي ترفض الزواج بعد وفاة زوجها يمكن أن تندرج تحت تعريف آخر متعلق بالأرامل، حيث يمكن لهذه الفئة الاستفادة من برنامج "تكافل" الذي يغطي احتياجاتهم.

وفي ختام النقاش، علق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشكل طريف على هذا التوسع المقترح قائلاً: "لو هنتوسع في تعريف اليتيم، يبقى احنا يتامي برضو، يلا اصرفوا لنا دعم"، وقد أثار هذا التعليق ضحك الأعضاء، مؤكداً على أهمية ضبط التعريفات والبرامج وفقاً للاحتياجات الفعلية.

هذا وقد أقر المجلس رفض التعديل المقدم من النائب البرلسي، مع التأكيد على الحفاظ على المعايير التي تركز على الأيتام فاقدي الوالدين الذين لا يتوفر لهم دخل مادي.

تداول اخبار وشائعات عن فرض ضرائب علي المغتربين

وفي سياق اخر، نفى مصدر مسئول بالأمانة العامة لمجلس النواب ،المعلومات المتداولة بشأن مناقشة المجلس أية مشروعات أو قوانين تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب أو أي أعباء مالية على المصريين المقيمين بالخارج أو المسافرين أو العائدين إلى مصر، ويستعرض الموجز تفاصيل النفي والشائعة المتداولة، وكانت بعض المواقع تداولت معلومات خاطئة بشأن مناقشة مجلس النواب قوانين جديدة تخص فرض ضرائب ورسوم علي المغتربين خارج مصر أو العائدين الي مصر وهذا ما نفاه المصدر المسئول في مجلس النواب

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