موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لموظفي الحكومة.. والحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، حيث تبدأ عملية الصرف يوم الأحد 22 ديسمبر وتستمر لمدة خمسة أيام، و يأتي هذا الإعلان في وقت يترقب فيه العاملون في الدولة موعد صرف مرتباتهم لهذا الشهر، مع تحديد الأيام المقررة من قبل الوزارة.

في التقرير التالي، يقدم موقع الموجز كافة التفاصيل المتعلقة عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لموظفي الحكومة والإجراءات المتبعة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، حيث سيتم صرف المرتبات بدءًا من يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، وتستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام، ويمكن للعاملين في الدولة صرف مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما أكدت الوزارة أنه سيتم صرف المتأخرات على مدار أربعة أيام، تبدأ من 8 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر.

جدول الحد الأدني للأجور

تم تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2024 بمبلغ 6000 جنيه شهريًا وفقًا للقرارات الأخيرة للمجلس القومي للأجور، مع اختلاف الراتب حسب الدرجة الوظيفية. وجاءت الرواتب كما يلي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7500 جنيه.

الدرجة الثالثة: 8000 جنيه.

الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

درجة المدير العام: 9200 جنيه.

الدرجة العالية: 10,200 جنيه.

الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

حددت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى فروع مكاتب البريد وفروع البنوك المصرية.

كما أكدت الوزارة على ضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة للسحب في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

زيادة المنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2024/2025

تم زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2024/2025 إلى 635.9 مليار جنيه، حيث خصصت الحكومة:

154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

134.2 مليار جنيه للسلع التموينية.

150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة.

40 مليار جنيه لمعاشات الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة.

11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.

3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة.

15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.

657 مليون جنيه لدعم المزارعين.

300 مليون جنيه لدعم فائدة قروض الري الحديث.

40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

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