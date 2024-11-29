موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 .. هل تطبق الزيادة الجديدة

تستعد وزارة المالية لبدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا للجدول الزمني المحدد الذي يهدف إلى تنظيم عملية الصرف وتقليل التكدس في مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، ذلك يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على توفير الرواتب قبل نهاية العام، لتلبية احتياجات الموظفين وتحقيق استقرارهم المالي، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الأحد 22 ديسمبر، ويستمر حتى الخميس 26 ديسمبر. وقد خصصت الوزارة هذه الفترة لضمان وصول الرواتب إلى جميع العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المستحقات المتأخرة للعاملين الذين لم يتمكنوا من استلام رواتبهم في المواعيد السابقة.

جدول صرف المرتبات حسب الدرجات الوظيفية

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

الدرجة الأولى: 9000 جنيه.

مدير عام: 10000 جنيه.

أماكن وآليات الصرف

يمكن للموظفين صرف مرتباتهم عبر:

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات. مكاتب العمل والجهات الحكومية. مكاتب البريد المصري التي تقدم خدماتها في مختلف المناطق.

أوضحت وزارة المالية أنه سيتم ضخ مستحقات الموظفين في ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم، بالتنسيق مع البنوك الحكومية والخاصة، لضمان توافر السيولة النقدية اللازمة في المواعيد المحددة.

موعد صرف مرتبات الموظفين

حقيقة زيادات المرتبات

فيما يتعلق بالشائعات حول زيادة مرتبات الموظفين، أكدت مصادر حكومية أنه لم يتم الإعلان عن أي زيادات جديدة حتى الآن، وسيتم صرف الرواتب وفقًا للزيادات الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي.

تواصل وزارة المالية التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سهولة واستقرار عملية صرف المرتبات، وتؤكد على التزامها بتحسين خدمات الصرف الإلكتروني لتلبية احتياجات العاملين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة مع اقتراب نهاية العام وتزايد الالتزامات المعيشية.

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