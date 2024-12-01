مجلس النواب ينفي مناقشة أية مشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج

نفى مصدر مسئول بالأمانة العامة لمجلس النواب ،المعلومات المتداولة بشأن مناقشة المجلس أية مشروعات أو قوانين تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب أو أي أعباء مالية على المصريين المقيمين بالخارج أو المسافرين أو العائدين إلى مصر، ويستعرض الموجز تفاصيل النفي والشائعة المتداولة

حقيقة انشاء قانون لفرض رسوم وضرائب علي المقيمين بالخارج

وأكد المصدر في مجلس النواب أنه لا صحة عما تداولته بعض المواقع من مناقشة المجلس لمشروع قانون خاص بذلك، مؤكدا أنه لا يوجد أية مشروعات قوانين لفرض الرسوم والضرائب أو مقترحات تتعلق بهذا الشأن في مجلس النواب أو لجانه النوعية.

تداول اخبار وشائعات عن فرض ضرائب علي المغتربين

وكانت بعض المواقع تداولت معلومات خاطئة بشأن مناقشة مجلس النواب قوانين جديدة تخص فرض ضرائب ورسوم علي المغتربين خارج مصر أو العائدين الي مصر وهذا ما نفاه المصدر المسئول في مجلس النواب

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