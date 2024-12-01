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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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عرب وعالم

مجلس النواب ينفي مناقشة أية مشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

نفى مصدر مسئول بالأمانة العامة لمجلس النواب ،المعلومات المتداولة بشأن  مناقشة المجلس أية مشروعات أو قوانين تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب أو أي أعباء مالية على المصريين المقيمين بالخارج أو المسافرين أو العائدين إلى مصر، ويستعرض الموجز تفاصيل النفي والشائعة المتداولة 

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وأكد المصدر في مجلس النواب  أنه لا صحة عما تداولته بعض المواقع من مناقشة المجلس لمشروع قانون خاص بذلك، مؤكدا أنه لا  يوجد أية مشروعات قوانين لفرض الرسوم والضرائب أو مقترحات تتعلق بهذا الشأن في مجلس النواب أو لجانه النوعية.

تداول اخبار وشائعات عن فرض ضرائب علي المغتربين 

وكانت بعض المواقع تداولت معلومات خاطئة بشأن مناقشة مجلس النواب قوانين جديدة تخص فرض ضرائب ورسوم علي المغتربين خارج مصر أو العائدين الي مصر وهذا ما نفاه المصدر المسئول في مجلس النواب

 

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