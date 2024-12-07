الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.. تفاصيل قانون مكافحة الغش

يعد الغش في الامتحانات من الظواهر التي تهدد المصداقية التعليمية لدى الطلاب، وتؤثر سلبًا على تحصيل الطلاب وجودة التعليم بشكل عام، وللتصدي لهذه الظاهرة، جاء القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي فرض مجموعة من العقوبات الصارمة على الأفراد الذين يحاولون التأثير على سير الامتحانات بطرق غير قانونية،و يشمل القانون العقوبات على من يروج أو ينشر أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش، بالإضافة إلى عقوبات على من يستخدم أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات لمساعدة الطلاب في ارتكاب هذه الأفعال، يهدف هذا القانون إلى ضمان تحقيق العدالة وحماية النظام التعليمي من أي محاولات للإخلال بنزاهته.

تفاصيل قانون مكافحة الغش الغرامة والحبس

ينص القانون رقم 205 لسنة 2020 على مجموعة من العقوبات ضد الغش في الامتحانات وأعمال الإخلال بنظامها. ويشمل القانون كافة الأفعال التي تؤثر على سير الامتحانات سواء كانت في التعليم المصري أو الأجنبي. وفقًا لهذا القانون، يعاقب كل من يقوم بطبع أو نشر أو ترويج أسئلة أو إجابات الامتحانات أو أي نظم تقييم أخرى، بقصد الغش أو الإضرار بنزاهة الامتحانات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، فضلاً عن غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف جنيه ومائتي ألف جنيه.

قانون مكافحة الغش

كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب تلك الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويشمل ذلك الأفعال التي قد تؤدي إلى الإخلال بنزاهة الامتحانات أو المساس بنظامها العام.

إضافة إلى العقوبات السابقة، يعاقب الطالب الذي يرتكب أي من هذه الأفعال، سواء الغش أو الشروع فيه، بحرمانه من أداء الامتحانات في الدور الذي يؤديه، بالإضافة إلى حرمانه من أداء الامتحانات في الدور التالي من نفس العام الدراسي، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة، يتم حرمان الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة في دورتين متتاليتين وفقًا للنظام المصري.

أما فيما يخص حيازة أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل لجان الامتحانات بهدف الغش، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة. وبذلك، يهدف القانون إلى حماية نزاهة الامتحانات وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لامتحانات الثانوية العامة 2024، والتى تنطلق 10 يونيو المقبل، ووضع الوزارة مجموعة من المحاور والأدوات للتصدى للغش بالاختبارات سيعرضها لكم الموجز، والتي جاءت كالتالى:

- تفيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية أكثر من مرة يومياً قبل دخول لجنة الامتحان وقبل بدء وتوزيع كراسة الأسئلة، وبعد مرور نصف ساعة من بدء لجنة الامتحان لتجنب حيازة أى طالب وسيلة إلكترونية للغش.

قانون مكافحة الغش

- وضع علامات تقنية بكراسة الأسئلة لضبط أى طالب يحاول الغش بالامتحانات.

- اختلاف ترتيب أسئلة امتحانات الثانوية العامة داخل النماذج الامتحانية الأربعة من أجل السيطرة على أى محاولة غش داخل اللجان.

- تشديد المراقبة من خلال الملاحظين والمراقبين بالإضافة إلى مراقبة اللجان بكاميرات المراقبة، حيث توجد فى اللجان أكثر من كاميرا مراقبة لرصد اى مخالفات باللجان.

- تقليل عدد الطلاب بكل لجنة امتحانية بحيث لا يزيد العدد عن 16 طالبا وبحد أقصى 20 بكل لجنة فرعية من أجل إحكام السيطرة على اللجان من خلال أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالمراقبة والملاحظة على هذه اللجان.

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