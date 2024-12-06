ما حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني 2025؟

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني 2025..نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني من العام الدراسي 2024 - 2025. وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار غير دقيقة، ولم يصدر أي قرار رسمي يتعلق بإلغاء التقييمات الأسبوعية في هذا التوقيت ويرصد الموجز الحقيقة

حقيقة إلغاء التقييمات الشهرية

وأكد شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن كل ما يتردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية غير صحيح ، مؤكدًا أن السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن وأن كافة القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير.

شادي زلطة

وجدير بالذكر، أن نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،أيضًا من قبل كل ما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، بشأن صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ينص على عقد التقييمات الأسبوعية مرتين فقط في الشهر وليس كل أسبوع من أجل التخفيف على الطلاب.

الوزارة تحذر من الإنسياق وراء الشائعات

وتهيب وزارة التربية والتعليم بمرتادي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، فيما يتم تداوله من منشورات والاستناد للمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، مؤكدة أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة. جاء ذلك في بيان للتوضيح بعد تداول شائعات حول تغييرات في نظام التقييم.

حقيقة إلغاء التقييمات الشهرية

وفي سياق آخر، قررت مديرية التربية والتعليم بأسيوط عدم إصدار أوامر نقل أو ندب للمعلمين والإداريين إلا بعد عرضها على مديري المديرية، مع ضرورة توضيح الأسباب المتعلقة بالأوامر في حالات الضرورة القصوى.

نظام الاداء المتدرج لتقييم الطلاب

وتستخدم الوزارة نظام الأداء المتدرج لتقييم الطلاب، حيث يتم تقييم تقدم الطلاب بناءً على مهام وأنشطة محددة طوال الفصل الدراسي، والذي سيوضحها الموجز كالتالي :

يفوق التوقعات دائما .. يكون من (85 % : 100%) ويعبر عنه اللون الأزرق.

يلبي التوقعات .. يكون من (65% لأقل من 85%) ويعبر عنه اللون الأخضر.

يلبي التوقعات أحيانا .. يكون من (50% لأقل من 65%) ويعبر عنه اللون الأصفر.

أقل من المتوقع .. يكون أقل من (1% لأقل من 50%) ويعبر عنه اللون الأحمر.

أهمية التقييمات الأسبوعية

اشارت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر وخبيرة الاسرية ان قرار وجود تقييمات للصف الاول والثاني الابتدائي أمر جيد فمن خلالها يستطيع أولياء الأمور الوقوف علي مستوي تحصيل اولادهم الدراسي ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لعلاجها و قد كان هذا مطلب سابق لائتلاف اولياء امور مصر بضرورة وجود تقييمات في المراحل الاولي بعد ما ظهر جليًا ضعف

مهارات القراءة والكتابة للطلاب توقيت التقييمات

وتابعت الحزاوي : ولكن هناك بعض التحفظات علي هذا القرار من قبل اولياء الامور، فمن الافضل تطبيق تلك التقييمات بشكل أبكر عن ذلك مراعاه لسنهم خصوصا اننا في فصل الشتاء الذي يعاني فيه الاطفال بالاصابة بنزلات البرد وكذلك كيف يستطيع ولي الامر إقناع طفل صغير بالمذاكرة في مراحل أكبر انتهوا من الامتحانات و حصلوا علي الاجازة .

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