تفسير حلم رؤية الدود في المنام لـ ابن سيرين.. مال وأولاد

يحمل عالم الرؤى والأحلام الكثير من الألغاز التي يعجز أغلبية البشر في تأويلها وتحتاج لمعبر صادق، ولعل من الروى الغريبة التي قد تؤرق البعض هي رؤية الدود في المنام، ورغم أنها قد تبدو سيئة إلا أنها قد تحمل الكثير من المعاني الطيبة.

ويستعرض الموجز في السطور التالية التفسيرات المختلفة التي تحملها رؤيا الدود في المنام كما عبرها المفسر الأشهر في تفسير الأحلام الإمام ابن سيرين.

رؤيا الدود في المنام

ماذا يعني حلم رؤية الدود في المنام؟

رؤية الدود في المنام تدل على الأولاد والأبناء والرعية، وتدل على السعي المستمر على تحصيل الرزق أو الميراث، هذا ما فسره الامام ابن سيرين في كتابه تفسير الأحلام.

وأشار ابن سيرين إلى أن رؤية خروج الدود من الجسم في المنام تدل على النسل والذرية الصالحة، وقد تدل دخول الدود للجسم على المنفعة من الأبناء.

ولفت إلى أن الدود في المنام يدل على كثرة النسل ودودة القز تدل على رعية السلطان.

وأوضح أنه حال رؤية الشخص صاحب الرؤية أنه يجمع الدود في المنام فهو يجمع الأطفال حوله ويطلب ولاءهم، كما أن رؤية الدود رمز للبنات والدودة الواحدة بنت سيرزق بها الشخص الرائي أو يرعاها.

معنى رؤية الدود للعزباء

أشار ابن سيرين إلى أن رؤية الدود في منام الشاب العازب أو الفتاة تعني كفالة أطفال، وقد تشير إلى الزواج والإنجاب.

تفسير رؤية الدود في الخضار

وفسر ابن سيرين رؤية الدود في الخضار أو الفاكهة بأنها تدل على الغش والخداع، ورمز لفساد أمرٍ كان الشخص الرائي يسعى إليه ويعول عليه.

وشرح أن رؤيا اخراج الدود من الخضراوات تشير إلى فض شراكة مع أشخاص منافقين واستعادة المال، وعن إخراج الدود من الفاكهة في الحلم قال إنه يدل على إنقاذ الأبناء من أمر فيه فتنة.

رؤية سقوط الدود من الشعر فسرها ابن سيرين بأنها التخلص من الصعاب والمشاكل، أو التخلص من عدوات مزعجة وقطع علاقة مع أشخاص منافقين.

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