وزير الأوقاف أسامة الأزهري يشارك في افتتاح مؤتمر دولي حول الفلسفة الإسلامية

مؤتمر دولي يناقش الفلسفة الإسلامية وقضية الإلحاد في العصر الحديث.. شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في افتتاح مؤتمر دار الإفتاء الدولي الرابع والثلاثين بالتعاون مع الجمعية الفلسفية المصرية، تحت عنوان "الفلسفة الإسلامية حاضرها ومستقبلها في العالم"، وترأس المؤتمر الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى النشار، رئيس الجمعية الفلسفية المصرية، بالإضافة إلى شخصيات دينية وعلمية أخرى، ويرصد الموجز تفاصيل وكلمة وزير الأوقاف.

الإلحاد في العالم العربي..موجات متجددة وتحديات فكرية



خلال كلمته، أشار الدكتور أسامة الأزهري إلى تصاعد كبير في موجات الإلحاد عالميًا منذ عام 2005، والتي امتدت إلى العالم العربي والإسلامي منذ عام 2011، استعرض الأزهري نماذج تاريخية من المفكرين العرب الذين اعتنقوا الإلحاد في فترات مختلفة، مثل عبد الله القصيم النجدي وجميل صدقي الزهاوي، كما أشار إلى الموجة المعاصرة التي تستهدف قطاعات كبيرة من الشباب وتثير قضايا فكرية معقدة.

رصد الإشكاليات الفكرية المتعلقة بالإلحاد



أكد وزير الأوقاف أن الوزارة رصدت 70 إشكالية فكرية متعلقة بالإلحاد، مرتبطة بمجالات علمية وفلسفية متنوعة، مثل علم الكونيات والفيزياء، وأوضح أن كتاب "وهم الإله" لستيفن هوكنج كان أحد المحاور الأساسية للنقاش، حيث تصدى له الفيلسوف وليام لين كرايغ بكتاب "حجة الكلام الكونية".

أنماط الإلحاد وأهمية النقاش الفلسفي العميق



حدد الأزهري أربع مدارس للإلحاد: الملحد المطلق، الملحد الربوبي، الملحد اللاأدري، والملحد المنفجر نفسيًا، وشدد على أهمية النقاش الفلسفي العميق، مستشهدًا بأعمال كبار الفلاسفة المسلمين مثل ابن رشد والغزالي، ودعا إلى إحياء العلوم العقلية التي تم تجاهلها في العقود الأخيرة.

دعوة لإحياء الفلسفة الإسلامية



اختتم الأزهري كلمته بالتأكيد على الحاجة إلى بعث جديد للفلسفة الإسلامية من خلال أجيال جديدة من المفكرين والفلاسفة القادرين على مواجهة التحديات الفكرية العالمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الأديان في التصدي للإلحاد، وداعيًا إلى استعادة مكانة الفلسفة في مواجهة الصراعات العقلية المعاصرة.

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