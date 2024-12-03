تدعم مبادرة بداية جديدة.. الأوقاف تعلن عن موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر

الأوقاف تعلن عن موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر.. موضوعات خطب الجمعة، في إطار استراتيجيتها المتوافقة مع رؤية الدولة، أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر، وسوف تتركز محاور موضوعات خطب الجمعة تعزيز بناء الإنسان، الذي بدوره يساهم في بناء مجتمع متقدم ومتكامل وصناعة الحضارة، وهو المحور الرئيسي في استراتيجية الوزارة والدولة.

ويستعرض موقع الموجز، موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر كما حددتها الوزارة على النحو التالي

خطب الجمعة في شهر ديسمبر

الجمعة الأولى (٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م – ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ)، بعنوان: "لغة القرآن والحفاظ على الهوية".

موضوع الخطبة الأولي لـ شهر ديسمبر

موضوعات خطب الجمعة، تركز الخطبة على إبراز الدور الحيوي للغة العربية في تنشئة الأجيال وترسيخ الهوية الثقافية، مؤكدة توافقها مع المحورين الاستراتيجيين الثالث والرابع لوزارة الأوقاف، وهما محور بناء الإنسان وصناعة الحضارة. وأوضحت الوزارة أن اختيار هذا الموضوع يتزامن مع انطلاق فعاليات المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، التي تبدأ يوم السبت 7 ديسمبر 2024، مما يعزز مكانة اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم وأساسًا جوهريًا للحفاظ على الهوية الإسلامية.

الجمعة الثانية (١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م – ١١ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ)، بعنوان: "صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان".

موضوع الخطبة الثانية لـ شهر ديسمبر

وتركز الخطبة على أهمية تنمية العقول الواعية والمبدعة، ودورها المحوري في بناء شخصية الإنسان القادر على مواجهة التحديات وصياغة مستقبل مشرق. وتشدد على أن الاستثمار في صناعة الفكر المستنير يعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤى الوزارة الاستراتيجية، لا سيما في محوري بناء الإنسان وصناعة الحضارة، مما ينسجم مع الأهداف الوطنية لبناء مجتمع متقدم ومتوازن فكريًا وثقافيًا.

الجمعة الثالثة (20 ديسمبر 2024م – 18 جمادى الآخرة 1446هـ) وموضوعها الطفولة.

موضوع الخطبة الثالثة لشهر ديسمبر

وتتناول أهمية غرس قيم العلم والمعرفة في نفوس الأجيال الناشئة، بما يسهم في إعداد أطفال قادرين على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق الإنجازات، كما أنها تركز على أن بناء الطفل الواعي والمتعلم هو ركيزة أساسية لتحقيق محوري بناء الإنسان وصناعة الحضارة، وذلك بما يضمن استمرارية التقدم والازدهار للمجتمع.

الجمعة الرابعة (27 ديسمبر 2024م – 25 جمادى الآخرة 1446هـ) وموضوعها المخدرات ضياع الإنسان..

موضوع الخطبة الرابعة لشهر ديسمبر

والتي بدورها إبراز التحديات الخطيرة التي يمثلها الإدمان على الفرد والمجتمع، والعواقب الوخيمة للمخدرات في تدمير الحياة الإنسانية وإهدار الطاقات الوطنية، فضلا عن تعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة القاتلة، بما يتوافق مع محوري مواجهة التطرف اللاديني وبناء الإنسان، لضمان مجتمع قوي ومتماسك.

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