‎مواعيد القطارات من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

مواعيد القطارات اليوم.. تصدرت أسعار تذاكر قطارات سكك حديد مصر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزارة النقل عن زيادة وتغيير في الأسعار.

وقد أثار ذلك اهتمام المواطنين والمسافرين الذين يستخدمون القطارات بانتظام كوسيلة مواصلات، وخاصةً المسافرين والعائدين إلى محافظاتهم بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

وفيما يلي، سنعرض لكم من خلال موقع "الموجز" آخر التحديثات التي طرأت على أسعار تذاكر قطارات سكك حديد مصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024.

أسعار قطارات السكة الحديد

مواعيد القطارات من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2009 – أولي وثانية مكيفة يقوم من أسوان الساعة 6:10 مساء ويصل القاهرة الساعة 6:40 صباحًا.

قطار رقم 20231 – أولي وثانية مكيف يبدأ القيام من أسوان الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

قطار رقم 997 – درجة ثانية مكيف يقوم من أسوان الساعة 8:45 من أسوان ويصل القاهرة الساعة 9:50 صباحًا.

قطار رقم 89 – أولي وثانية مكيف يبدأ التحرك من أسوان الساعة 9:05 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:00 صباحًا.

قطار رقم 989 – أولي وثانية مكيف يبدأ التحرك من محطة أسوان الساعة 11:07 مساء ويصل محطة القاهرة الساعة 11:35 صباحا.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 911 – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.

قطار رقم 11 – يبدأ التحرك من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.

قطار رقم 15 – يتحرك من القاهرة إلي محطة سكة حديد الإسكندرية، ويقوم في الساعة 11:35.

قطار رقم 965 – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم الساعة 7:30 صباحاً.

قطار رقم 905 – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتحر في الساعة 8 صباحًا.

قطار رقم 901 – من محطة سكة حديد القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة 8:10.

قطار رقم 1109 – من الفيوم إلى الإسكندرية، ويتحرك الساعة 8:20.

قطار رقم 185 – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 978 – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.

قطار رقم 915 – يسير من القاهرة إلى محطة سكة حديد بورسعيد، ويبدأ القيام الساعة 12:00.

أسعار تذاكر قطارات سكة حديد مصر اليوم الجمعة

أسعار تذاكر قطارات الوجه القبلي "تالجو" 2024

الدرجة الأولى

من القاهرة إلى المنيا: 350 جنيها

من القاهرة إلى أسيوط: 350 جنيها

من القاهرة إلى سوهاج: 500 جنيها

من القاهرة إلى قنا: 550 جنيها

من القاهرة إلى الأقصر: 600 جنيها

من القاهرة إلى أسوان: 700 جنيها

الدرجة الثانية

من القاهرة إلى المنيا: 250 جنيها

من القاهرة إلى أسيوط: 250 جنيها

من القاهرة إلى سوهاج: 300 جنيها

من القاهرة إلى قنا: 350 جنيها

من القاهرة إلى الأقصر: 400 جنيها

من القاهرة إلى أسوان: 550 جنيها

أسعار تذاكر القطارات VIP

أسعار تذاكر القطارات VIP القاهرة – طنطا.. 90 جنيه للدرجة الأولى، و80 للثانية.

أسعار تذاكر القطارات VIP الإسكندرية.. 165 للدرجة الأولى، و130 للثانية.

أسعار تذاكر القطارات VIP سيدي جابر.. 165 للدرجة الأولى و130 للثانية.

أسعار تذاكر سكك حديد الإسكندرية 2024 من محطة القاهرة:



تذاكر قطارات "تحيا مصر"

وسجلت اسعار تذاكر قطارات “تحيا مصر” نحو 35 جنيهًا



‎مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها

قطار رقم 119 ، قيام من محطة القاهرة الساعة 5 ص موعد الوصول الى الاسكندرية الساعة 9.50 ص سعر التذكرة 65 جنيه.

قطار رقم 903، قيام من القاهرة الساعة 6 ص وصول الساعة 9.30 الإسكندرية، سعر التذكرة درجة أولي 80 جنيه، سعر الدرجة الثانية 65 جنيه.

قطار رقم 2025 تالجو أسباني، قيام من القاهرة الساعة 8 ص، وصول الإسكندرية الساعة 10.30 سعر تذكرة درجة أولي 225 جنيه، سعر تذكرة ثانية 150 جنيه.

قطار 901 أكسبريس مكيف أسباني، قيام من القاهرة الساعة 8.10 ص / موعد الوصول الى الاسكندرية 11.15 ص سعر تذكرة درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

قطار رقم 905 نوعة vip قيام قيام من القاهرة الساعة 9 ص، وصول الى الاسكندرية 11.30 ص، سعر تذكرة درجة أولى 145 جنيه، سعر تذكرة درجة ثانية 115 جنيه.

قطار رقم 911 نوعة أكسبريس مكيف قيام من القاهرة الساعة 10 ص، وصول الى الاسكندرية الساعة 1.5 م.

قطار رقم 89 نوعة توربينى، قيام من القاهرة الساعة 11.15 ص، وصول الى الاسكندرية الساعة 1.55 م، سعر تذكرة درجة أولى 105 جنيه، سعر تذكرة درجة ثانية 75 جنيه.

قطار رقم 913 نوعة اكسبريس اسباني، قيام من القاهرة الساعة الساعة 12 م، وصول الى الاسكندرية الساعة 2.50 م، سعر تذكرة 80 جنيه درجة اولى، سعر تذكرة درجة ثانية 65 جنيه.

قطار رقم 2023 نوعة تالجو، قيام من القاهرة الساعة 2 م، وصول الى الاسكندرية 4.30 م، سعر التذكرة درجة اولي 225 جنيه، درجة ثانية 150 جنيه.



‎مواعيد القطارات من سوهاج الى للقاهرة

تعتبر محافظة سوهاج واحدة من أهم وأكبر المحافظات في الوجه القبلي بصعيد مصر والتى تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا هامًا في المنطقة، ويأتي منها العديد من المواطنين للقاهرة ، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز أسعار تذاكر سكك حديد دمنهور من محطة القاهرة، والتي جاءت كالتالي :

- قطار رقم 1010 من نوع قطار روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:05 منتصف الليل، ويصل الي سوهاج في الساعة 7:15 صباحًا.

- قطار رقم 1902 من نوع قطار مكيف مطور، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:20 منتصف الليل، ويصل الي سوهاج في الساعة 7:05 صباحًا.

- قطار رقم 3006 من نوع قطار مكيف روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:50 منتصف الليل، ويصل الي سوهاج في الساعة 7:35 صباحًا.

- قطار رقم 934 من نوع قطار خدمة خاصة، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:15 صباحًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 8:05 صباحًا.

- قطار رقم 974 من نوع قطار روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:20 صباحًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 2:15 عصرًا.

- قطار رقم 1006 من نوع قطار روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:00 صباحًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 1:25 ظهرًا.

- قطار رقم 980 من نوع قطار خدمة خاصة، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 3:10 عصرًا.

- قطار رقم 3008 من نوع قطار مكيف روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:40 صباحًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 4:00 عصرًا.

- قطار رقم 80 من نوع قطار روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:00 صباحًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 6:20 مساءً.

- قطار رقم 1004 من نوع قطار مكيف روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:30 صباحًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 4:45 عصرًا.

أسعار القطارات اليوم

- قطار رقم 2010 من نوع قطار خدمة خاصة، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:00 صباحًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 4:25 عصرًا.

- قطار رقم 158 من نوع قطار روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:35 صباحًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 6:55 مساءً.

- قطار رقم 982 من نوع قطار خدمة خاصة، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:00 ظهرًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 7:15 مساءً.

- قطار رقم 160 من نوع قطار روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:15 ظهرًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 8:20 مساءً.

- قطار رقم 186 من نوع قطار مكيف روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:30 ظهرًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 9:40 مساءً.

- قطار رقم 986 من نوع قطار مكيف، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 2:00 عصرًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 9:10 مساءً.

- قطار رقم 164 من نوع قطار روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:30 عصرًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 11:05 مساءً.

- قطار رقم 990 من نوع قطار مكيف، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:00 عصرًا، ويصل الي سوهاج في الساعة 12:00 منتصف الليل.

- قطار رقم 2006 من نوع قطار خدمة خاصة، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:15 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 11:55 مساءً.

- قطار رقم 2012 من نوع قطار مكيف روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:30 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 12:20 منتصف الليل.

- قطار رقم 188 من نوع قطار روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:00 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 3:20 صباحًا.

- قطار رقم 1014 من نوع قطار روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:50 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 1:50 صباحًا.

- قطار رقم 2030 من نوع قطار تالجو، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 1:10 صباحًا.

- قطار رقم 988 من نوع قطار مكيف روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:10 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 1:40 صباحًا.

- قطار رقم 1086 من نوع قطار نوم، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:20 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 2:20 صباحًا.

- قطار رقم 86 من نوع قطار نوم، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:45 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 2:40 صباحًا.

- قطار رقم 976 من نوع قطار خدمة خاصة، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:00 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 3:10 صباحًا.

- قطار رقم 1012 من نوع قطار مكيف روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:20 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 4:20 صباحًا.

- قطار رقم 2014 من نوع قطار مكيف مطور، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:00 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 3:45 صباحًا.

- قطار رقم 82 من نوع قطار نوم، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:10 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 3:55 صباحًا.

- قطار رقم 88 من نوع قطار مكيف مطور، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:25 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 4:30 صباحًا.

- قطار رقم 996 من نوع قطار خدمة خاصة، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:00 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 5:00 صباحًا.

- قطار رقم 90 من نوع قطار روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:10 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 5:55 صباحًا.

- قطار رقم 2008 من نوع قطار مكيف مطور، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:00 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 5:20 صباحًا.

- قطار رقم 1008 من نوع قطار روسي، يخرج من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:15 مساءً، ويصل الي سوهاج في الساعة 6:15 صباحًا.

أسعار تذاكر قطارات سوهاج القاهرة

- يبلغ سعر تذكرة قطار سوهاج القاهرة والعكس من نوع قطار روسي 65 جنيه.سعر تذكرة قطار

- يبلغ سعر تذكرة قطار سوهاج القاهرة والعكس من نوع قطار مكيف 100 - 130 جنيه.

- يبلغ سعر تذكرة قطار سوهاج القاهرة والعكس من نوع قطار مكيف روسي 120 جنيه.

- يبلغ سعر تذكرة قطار سوهاج القاهرة والعكس من نوع قطار مكيف مطور 155 - 220 جنيه.

- يبلغ سعر تذكرة قطار سوهاج القاهرة والعكس من نوع قطار خدمة خاصة 155 - 220 جنيه.

- يبلغ سعر تذكرة قطار سوهاج القاهرة والعكس من نوع قطار تالجو 300 - 500 جنيه.

- يبلغ سعر تذكرة قطار سوهاج القاهرة والعكس من نوع قطار نوم 640 - 740 - 890 - 1150 جنيه.

أسعار القطارات اليوم

أسعار تذاكر سكك حديد دمنهور من محطة القاهرة

تذكرة الدرجة الأولى المكيفة: 80 جنيها

تذكرة الدرجة الثانية المكيفة: 65 جنيها

تذكرة الدرجة الثالثة المكيفة: 45 جنيها

تذكرة الدرجة الثالثة تهوية: 35 جنيها

تذاكر قطارات "تحيا مصر": 25 جنيها

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

و يستطيع الركاب الحصول على تذاكر السفر عن طريق العديد من المنافذ، والتي جاءت كالتالي :

شبابيك التذاكر المنتشرة بجميع محطات الهيئة.

مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات.

من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

الحجزعن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة من هنا .

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