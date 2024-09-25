50 مليون جنيه.. وزارة الأوقاف تمنح قروض ميسرة بدون فوائد أو مصاريف إدارية

تصدرت وزارة الأوقاف المصرية محركات البحث خلال الساعات القليلة، وذلك منذ انتشار عدد من الأخبار الني تفيد قيام وزارة الأوقاف بضح 50 مليون جنيه قروض حسنة بدوم فوائد للعاملين بقطاعات وزارة الأوقاف، وذلك لتعظيم دورها للمساهمة في برامج الحماية الاجتماعي.

قروض وزارة الأوقاف 2024

وتمنح وزارة الأوقاف، قروض للعاملين بها وبقطاعات الدولة بشرط أن يتم تحويل رواتبهم على بنك مصر، وتوجد وديعة باسم الوزارة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض، على أن يتم سداد القرض على 60 شهرًا، بخصم ربع الراتب شهريا من العميل.

وزارة الأوقاف تمنح قروض حسنة بدون فوائد

ويستعرض “ الموجز ” خلال السطور التالية الشروط اللازمة توافرها من أجل الحصول على قرض حسن بدون فوائد أو مصاريف إدارية، بالاضافة للأوراق والمستندات، ويتم الحصول على قرض وزارة الأوقاف الحسن من خلال اتباع الخطوات التالية:

وزارة الأوقاف

خطوات الحصول على قرض حسن من وزارة الأوقاف

1- صرف استمارة قرض للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام أو طبع استمارة القرض من موقع الوزارة على الإنترنت.

2- يرفق المتقدم للحصول على القرض بالاستمارة بيان مفردات المرتب الخاصة بالعامل معتمد بخاتم شعار الجمهورية.

3- تسليم الاستمارة للإدارة العامة لشئون البر بوزارة الأوقاف.يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي.

4 - إرفاق المستند المؤيد لسبب طلب القرض سواء كان بسبب مرضي فيتم إرفاق (تقرير طبي أو وثيقة زواج حديثة إذا كان من أجل مساعدة في الزواج).

4- منح العميل ثلاثة شهور من الراتب الأساسي في الحالات العادية.- منح العميل أربعة شهور من الراتب الأساسي في حالات المرض والزواج على ألا يكون مضى على قسيمة الزواج أكثر من سنتين.

5- تحويل الراتب على بنك مصر لغير العاملين بالأوقاف، ويخصم ربع الراتب شهريًا من المقترض.

50 مليون جنيه قروضا حسنة مقدمة من وزارة الأوقاف

الجدير بالذكر أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرر ضخ مبلغ 50 مليون جنيه قروضا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف، خلال بيان نشرته اليوم الأربعاء، أن ذلك يسهم في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الوزارة لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، ويتم استيفاء القرض وفق نظام منضبط يتم تدويره.

كما أوضحت الوزارة، أنه تم ضخ المبلغ لأبناء الوزارة من العاملين بوزارة الأوقاف، والمديريات الإقليمية، وديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة، وأيضًا منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة قروضا حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية.

يذكر أنه تم رفع قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة، وحالات الزواج الحديثة للنفس أو لأحد الأبناء، وذلك تحقيقاً لرسالة وزارة الأوقاف السامية في المجتمع.

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