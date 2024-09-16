الرئيس السيسي يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف ويكرم عدد من رجال الدين (فيديو)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف التي أقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، حيث افتتحت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ويستعرض الموجز في هذه السطور أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفال.

أكد الرئيس السيسي في كلمته خلال الحفل على أهمية بناء الإنسان وتكوينه كمسؤولية تضامنية تشمل كافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء وطن قوي في مختلف المجالات.

كلمة الرئيس السيسي

أوضح الرئيس السيسي أن بناء الإنسان المصري بشكل شامل سينعكس على تكوين شخصية قيادية قادرة على مواجهة التحديات وتخطي الصعاب، مشيرًا إلى أن هذه العملية تحتاج لتكاتف جميع الأطراف والمؤسسات من أجل تحقيق الهدف المنشود.

تكريم نخبة من العلماء في احتفالية المولد النبوي

خلال الاحتفالية، كرّم الرئيس السيسي عددًا من العلماء من داخل مصر وخارجها، حيث تم منحهم وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى تقديرًا لجهودهم في خدمة العلم والدين.

وشملت التكريمات الشيخ سامي الشعراوي، نجل الداعية الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام، بالإضافة إلى وزير الأوقاف الصومالي.

حضور رفيع المستوى للاحتفالية

شارك في الاحتفال العديد من الشخصيات الدينية البارزة، منهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وقد جاءت الاحتفالية في إطار حرص الدولة على تكريم الشخصيات العلمية والدينية التي ساهمت في نشر قيم الإسلام السمحة وتعزيز الهوية الوطنية.

تكريم واعظة الأوقاف

من جهتها أكدت الدكتورة فاطمة عنتر، الواعظة بوزارة الأوقاف، أن تكريمها من الرئيس السيسي هو وسام على صدرها ودليل على دعمه للمرأة والواعظات بشكل خاص.

وأشارت إلى أن الرئيس أعرب عن دعمه المتواصل لعمل الواعظات في مصليات السيدات بالمساجد. كما أعربت عن شكرها لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري لدعمه وترشيحها لتكريم يمثل كافة واعظات مصر، مؤكدة أن التكريم يعد شرفًا للجميع.

تكريم العلماء والدعاة في خدمة المجتمع

تأتي هذه التكريمات لتبرز دور العلماء والدعاة في نشر القيم الدينية والمجتمعية، وتعكس دعم الدولة لجهودهم في تعزيز الاستدامة الدينية والاجتماعية، خاصة في إطار رؤية الدولة لتقوية دور المرأة في العمل الدعوي.

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