محافظ سوهاج يهنئ السيسي والقيادات بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عدة برقيات تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، تضمنت تهانيه لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وقيادات المؤسسات الدينية في مصر. تأتي هذه التهاني تأكيداً على أهمية هذه المناسبة الدينية وأثرها في نشر قيم الرحمة والتسامح، ويرصد الموجز برقيات التهاني.

تهنئة الرئيس السيسي

السيسي

أرسل اللواء سراج برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبراً عن سعادته واعتزاز أبناء محافظة سوهاج بقيادته الحكيمة، قال سراج في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف،" وأضاف أنه يتمنى للرئيس دوام الصحة والتوفيق، داعياً الله أن يحفظ مصر وأمنها واستقرارها تحت قيادته.

تهنئة رئيس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

كما بعث سراج برقية مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معبراً عن تمنياته القلبية له بهذه المناسبة. وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف،" وأعرب المحافظ عن أمله في أن يعم الخير على مصر وأن يحقق الشعب المصري تحت قيادة الحكومة ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار.

تهنئة شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف

شيخ الأزهر

وزير الأوقاف

في نفس السياق، أرسل اللواء سراج برقيات تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أشاد في برقياته بأدوارهم الكبيرة في نشر قيم الرحمة والتسامح، مؤكداً أن ذكرى المولد النبوي الشريف هي مناسبة لتجديد العهد على تعزيز تلك القيم في المجتمع المصري.

أكد المحافظ في رسائله على الدور المهم لقيادات المؤسسات الدينية في نشر الوسطية والاعتدال، مشيراً إلى أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى المزيد من الجهود لترسيخ قيم التسامح والسلام في ظل التحديات الراهنة.

تأتي هذه البرقيات لتسليط الضوء على الروابط الوثيقة بين القيادة السياسية والدينية في مصر، ودور الجميع في تعزيز الوحدة الوطنية ونشر قيم السلام والرحمة.

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