تحقيقات موسعة لكشف المسؤولين.. آخر تطورات عقار العباسية المنهار

عقار العباسية المنهار.. باشرت نيابة الوايلي تحقيقات مكثفة في حادث انهيار عقار بشارع العباسية، الذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن، واستجوبت النيابة رئيس حي الوايلي، الذي قدم تفاصيل مهمة حول وضع عقار العباسية المنهار قبل وقوع الكارثة.

رئيس حي الوايلي: قرار ترميم منذ 1993

أوضح رئيس حي الوايلي أن العقار المنهار كان قد صدر بحقه قرار بترميمه منذ عام 1993. وأكد أن السكان تلقوا تحذيرات بضرورة ترميم المبنى أو إخلائه كإجراء وقائي، إلا أنهم تجاهلوا تلك التحذيرات. وأضاف أن هذا الإهمال أدى إلى تفاقم حالة العقار، ما جعله عرضة للانهيار.

عقار العباسية المنهار

مشكلات هيكلية خطيرة وأسباب الانهيار

ويستعرض موقع الموجز أبرز المشكلات التي أدت إلى انهيار عقار العباسية، كما يلي..

أشار رئيس الحي إلى أن عقار العباسية المنهار كان يعاني من مشكلات هيكلية كبيرة، ولعل من أبرزها تراكم مياه الصرف الصحي، والذي تسبب ذلك في إضعاف الأساسات، هذا إلى جانب قدم المبنى، حيث أدى ذلك إلى تآكل الأساسات وتلفها مع مرور الوقت، موضحا أن هذه العوامل شكلت خطرًا دائمًا على المبنى وسكانه.

الحماية المدنية تواصل البحث عن المفقودين

وتعمل فرق الإنقاذ والحماية المدنية على رفع الأنقاض في محيط عقار العباسية المنهار، والبحث عن مفقودين محتملين تحت ركام عقار العباسية المنهار، هذا إلى جانب أجهزة المباحث التي تعمل على جمع إفادات الشهود وسكان المنطقة؛ لتحديد عدد المتواجدين في العقار وقت الحادث (عقار العباسية المنهار)

استجابة فورية من قوات الأمن

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة الموجود بها (عقار العباسية المنهار)؛ لضمان سلامة عمليات الإنقاذ ومنع تجمع المواطنين.

التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للكشف عن الأسباب الحقيقية لانهيار عقار العباسية، كما تسعى لتحديد الجهات أو الأشخاص المسؤولين عن عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الكارثة.

المصابين والوفيات

وفقًا للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، أفاد الحصر المبدئي للضحايا بوفاة 8 أشخاص من سكان العقار، فيما أصيب 3 آخرون تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج. ولا تزال سيارات الإسعاف متواجدة في موقع الحادث لإخلاء المصابين ومواصلة البحث عن ضحايا آخرين أو جثث تحت الأنقاض.

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