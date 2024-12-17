انقلاب أتوبيس مصنع سكر جرجا في ترعة بسوهاج وشهود عيان يروون الحادث

أتوبيس مصنع سكر جرجا.. أصيب عددا من موظفي مصنع سكر جرجا، صباح اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب أتوبيس عام يقل موظفي الشركة بسوهاج، إلى مقر عملهم، على الطريق السريع بمدينة جرجا في سوهاج.

الموجز تكشف تفاصيل حادث أتوبيس مصنع سكر جرجا.

بلاغ بالحادث

وكان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا، مفاده انقلاب أتوبيس مصنع سكر جرجا الخاص بنقل الموظفين في الترعة المجاورة لطريق جرجا بندار قرية نجع بني عيش بمركز جرجا.

أتوبيس مصنع سكر جرجا

إبلاغ الإسعاف عن الحادث

وعلى الفور تم إبلاغ سيارات الإسعاف والتي هرعت إلى محل البلاغ، ليتم نقل مصابي حادث أتوبيس مصنع سكر جرجا إلى مستشفى جرجا العام، لتلقي العلاج اللازم، كما تلقت هيئة المرور البلاغ، وتم نقل الأوناش اتسيير حركة المرور.

أتوبيس مصنع سكر جرجا

شهود عيان

وعلق الشهود العيان على حادث أتوبيس مصنع سكر جرجا، مؤكدين أنهم تواجدوا بالقرب من الطريق العام، إذا سمعوا فجأة ،صوت فرامل قوي وتلاه صوت ارتطام شديد، ليبدأ ظهور الأتوبيس وهو ينزلق في الترعة، مشيرين لاندفاعهم السريع لموقع الحادث كي يحاولوا إنقاذ الركاب الذين كانوا يصرخون طلبًا للمساعدة.

أتوبيس مصنع سكر جرجا

وتابع الشهود العيان، أن أتوبيس مصنع سكر جرجا كان مليئا بالركاب، حيث تمكن البعض منهم الخروج وإنقاذ نفسه، ولكن هناك الكثيرين قد أصيبوا بجروح وكسور، ليقوموا بالاتصال بالإسعاف فورًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار الشهود العيان، إلى ضيق الطريق، مضيفا أنه غير مجهز بعوامل أمان كافية، الأمر الذي ساهم في حادث أتوبيس مصنع سكر جرجا، إلى جانب فقدان السائق السيطرة على الأتوبيس.

أتوبيس مصنع سكر جرجا

انتقال الأجهزة الأمنية

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مقر الحادث عند تلقيها البلاغ، حيث تبين أن الأتوبيس كان يقل عددًا من موظفي المصنع إلى مقر عملهم، ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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