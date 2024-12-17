دعوى نفقة متعة.. زوجة أمام محكمة الأسرة: "عايزة 2.8 مليون جنيه نفقة"

دعوى نفقة متعة.. بعد زواج استمر 31 عامًا أقامت زوجة خمسينية دعوى نفقة متعة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، لا سيما بعدما علمت أن زوجها تزوج عليها منذ عامين، الموجز تستعرض تفاصيل تلك الدعوى.

دعوى نفقة متعة

أقامت زوجة خمسينية دعوى نفقة متعة، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، إذ قالت في دعوى نفقة متعة: "خبى عليّ إنه متجوز سنتين كاملين، وعرفت بالصدفة إنه بيعمل كده من ورايا، وأنا متجوزاه من 31 سنة".

تفاصيل دعوى نفقة متعة



وأضافت الزوجة دعوى نفقة متعة أمام محكمة الأسرة: "خد فلوسي وكلي اللي ورايا عشان يصرف على السنيورة، وكان بيقولي إنه بيشغلي فلوسي مع شريكه، مش عارفة قدر يخبي عليا إزاي، بس أنا عرفت كل حاجة، ويا ريتني ما عرفت".

دعوى نفقة متعة



وتابعت الزوجة في دعوى نفقة متعة: "لما عرفت إنه اتجوز علي وواجهته بكل اللي عمله من جواز وفلوسي اللي سرقها، لقيته اتقلب عليا، وبعد المواجهة دي بأسابيع قليلة لقيت ورقة طلاقي على يد محضر، بعد زواج دام بيننا 31 عامًا"

تدمير الحياة



وواصلت الزوجة الخمسينية: "دمر حياتي وخد زهرة شبابي وعمل معايا اللي مكنتش أتوقعه، ولما كنت بطلبه عشان الحلال مكنش بيرضى في آخر فترة وبيتحجج بحجج ملهاش أي صلة بالحقيقة، مش بس كده ده كمان كل شقى عمري خده واتسبب لي في ضرر نفسي ومادي ومعنوي محدش يتخيله".

دعوى نفقة متعة



الزوجة طالبت في دعوى نفقة متعة، بقيمة 2.8 مليون جنيه للنفقة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واختتمت حديثها: "مش عايزه يبقى ضرر وضياع فلوس وشقى عمري يبقى كله راح هيبقى كده حرام، عايزة مصوغاتي وأموالي اللي خدها".

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