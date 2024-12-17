قرار قضائي جديد في قضية مقتل المسؤول العسكري اليمني

مقتل المسؤول العسكري اليمني.. قرروا سرقته ولم يستحوا من الله، لذا بيتوا نيتهم وعزموا على إزهاق روحه كي، وكأن الشيطان رئيس مائدتهم، فاجتمعا ووضع لهم الخطة وصدقوا عليها، لذا كان الإعدام من نصيبهم، تفاصيل الحادث ترصدها لكم الموجز.

حجز الاستئناف على قضية المسؤول العسكري اليمني

وكانت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، والتي انعقدت في مجمع محاكم زينهم، قضت اليوم الثلاثاء، بحجز الاستئناف المقدم من المتهم الأول في قضية مقتل المسؤول العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، وذلك على خلفية الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا، لجلسة 20 يناير المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي وشاهد الإثبات.

قرارات سابقة

مقتل المسؤول العسكري اليمني

وكانت جنايات الجيزة، قضت بمعاقبة المتهم "ر. م"، 29 عامًا، بالإعدام شنقًا، عن قضية قتل مقتل المسؤول العسكري اليمني، فضلا عن معاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، بالإضافة إلى معاقبة المتهم "ع. ا"، 17 عامًا، والمتهمة "س. ع" 16 عامًا، بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت المتهمة "إ. ص"، بالسجن المؤبد، وبرأت "آ. م"، بعدما تم توجيه لها تهمة إخفاء جزء من المسروقات، من قبل النيابة العامة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميا مقتل المسؤول العسكري اليمني أن المتهمين الأربعة، في يوم 15 فبراير الماضي من العام الجاري، في محيط دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، عقدوا النية وبيتوها لإزهاق روح المجني عليه، حيث وضعوا له مهدئا في مشروب تناوله، وحين ظهر عليه آثار المهدأ دخلا لمسكنه.

وتابع أمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميا بـ مقتل المسؤول العسكري اليمني، أن المتهمتان تمكنا من المجني عليه، أثناء مقاومته لهم، حيث تعدوا عليه أجهزوا عليه وكبلوا يديه وقدميه، ووضعا قطعة قماش داخل فيه، ليقوموا بالتعدي عليه بسلاح أبيض، قاصدين التخلص منه وإزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

النيابة العامة تثبت التهمة

وأكدت النيابة العام في تحقيقاتها أن جريمة قتل المسؤول العسكري اليمني، وقعت بدافع السرقة، حيث تم التأكد من تورط 5 أشخاص بعد تفريغ الكاميرات، يالإضافة لاستجواب شهود العيان، تمكنت الشرطة من ضبط أربعة متهمين.

وبمواجه المتهمين بجريمتهم وبالدلائل الجديدة، أقروا بجريمتهم، مؤكدين أن المسروقات كانت بحوزة سيدة أخرى على دراية كاملة بالحادث، وقدموا معلومات قادت إلى تحديد موقع المسروقات، ليتم إحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة،بعد ثبوت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بقصد السرقة، وذلك في القضية التي حملت رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.

اقرأ أيضا: استدرجوه وقتـ.لوه.. القصة الكاملة لـ جريمة أبو النمرس

بتهمة تزوير محررات رسمية.. جلسة مصيرية لـ عصام صاصا وشقيقه اليوم