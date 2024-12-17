مريم بدعوى الولاية التعليمية ضد زوجها: حماتي دمرت حياتي وعاوزة تدمر بنتي

الولاية التعليمية.. “حماتي مش ملاك، دمرت حياتي مع جوزي، وعاوزة تدمر حياة بنتي، حماتي رفضت إن جوزي يصرف علينا، وعاوزة تبهدل بنتي في التعليم”، تفاصيل وقفت ترويها الزوجة “مريم. ك”، أمام محكمة الأسرة، وتطلب فيها نقل الولاية التعليمية إليها، بعد حاولت والدة زوجها تدمير دراسة طفلتها على حد قولها، بعدما دمرت حياتها.

تفاصل الدعوى تسردها الموجز.

زوجة ترفع دعوى للحصول على الولاية التعليمية بعد زواج 11 عاما

وقالت الزوجة في دعوى الولاية التعليمية أمام محكمة الأسرة، التي أقامتها ضد زوجها، أنها تزوجت منذ 11 عاما، أنجبت منه طفلة واحدة على فراش الزوجية، كان زواجا تقليديا، متابعة: “جوزي كان راجل محترم، ومفيش منه مشاكل، لما اتقدم ليا في الخطوبة وأول الزواج، مكنش فيه مشاكل بينا، بالعكس كان دايما يراضيني ولما يحصل خلاف بنتناقش فيه، بسمع كلامه مرة، وبيتنازل عشاني مرة”.

دعوى الولاية التعليمية

خلافات أسرية بسبب المصاريف

وتابعت الزوجة في دعوى الولاية التعليمية أمام محكمة الأسرة، التي أقامتها ضد زوجها، أن خلافاتها بدأت معه منذ أن أنجبت طفلتها، فقد كانت جميع خلافاتهما بسبب المصاريف الشخصية على المنزل، : مؤكدة: “كنت بعدي كل حاجة بتحصل عشان خاطر بنتي، وبقول بكرة الأيام تتعدل، لكن مفيش حاجة بتتعدل، أمه بتقومه عليا، وبتتدخل في كل حاجة في حياتنا، وهو بيسمع كلامها”.

زوجة تروي مأساتها في دعوى الولاية التعليمية

وأشارت الزوجة في دعوى الولاية التعليمية أمام محكمة الأسرة، التي أقامتها ضد زوجها، أن الخلافات بدأت تزيد بينها وبين زوجها، بسبب شح مصاريفه، حتى إنه بالكاد أصبح ينفق، ويرفض الإنفاق على الكثير من المتطلبات الأساسية، حتى قررت الزوجة ترك المنزل والذهاب لمنزل والديها، وإقامة دعوى خلع ضده، الأمر الذي جعل والدة زوجها، تطلب منه “رميها”، دون طلاق، ويرفض الإنفاق بالكامل على ابنته.

وأكملت الزوجة في دعوى الولاية التعليمية أمام محكمة الأسرة، التي أقامتها ضد زوجها، أنها قررت أن تذهب لنقل طفلتها من المدرسة، ولأن والدة زوجها تعمل في الشؤون القانونية، رفضت ذلك، موضحة: “كنت عاوزة أنقل بنتي من المدرسة عشان جوزي مياخدهاش، لقيت حماتي بترفض وتقولي ملكيش دعوة بيها، دي بنتنا احنا، خوفت من كلامها وخصوصا إنها ست قوية”، لذا لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى تعليمية ضد زوجها.

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